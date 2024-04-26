«Лейкерс» прочувствовали всю безнадегу: 0-3 в серии с «Наггетс»

У Леброна Джеймса есть уникальное умение – в любой ситуации провоцировать отторжение. На этот раз форвард «Лейкерс» расслабленно улыбался всю четвертую четверть, а в ее концовке уже включил режим Петросяна на полную – высмеивал работу арбитров, сам же добродушно похохатывал над собственными шутками и наслаждался благодарной аудиторией в лице Джамала Мюррея. Примерно такого поведения и ждешь от «величайшего» по собственной версии игрока, когда тот идет на очередной сухой вынос в серии (по этому достижению он точно превосходит всех).

Тем не менее, настроение Джеймса можно объяснить. Третья игра с «Денвером» должна была стать кульминацией серии: на своей площадке «Лейкерс» обещали наконец избавиться от вот этого системного провала в решающие минуты, который типичен для всех их матчей с «Наггетс». В первых двух матчах они подтвердили, что вполне могут играть с соперником на равных – атаковать Йокича через Энтони Дэвиса, получать идеальные отрезки от Леброна, заставлять атаку «Наггетс» думать, ошибаться, а то и вовсе полагаться исключительно на мастерство Джамала Мюррея. Однако в итоге третья встреча получилась худшей для калифорнийцев не только по качеству игры отдельных исполнителей, но и вообще по отношению всей команды. Это даже не очень было похоже на плей-офф, скорее, обычный матч регулярного сезона, в котором «Лейкерс» опять забыли включиться в защите.

Улыбался не только Леброн.

Вся команда в четвертой четверти разваливалась на глазах.

Д’Анджело Расселл, включивший режим плей-офф и выбросивший 0 из 7, даже на скамейке сидел отдельно от всех и занимался своими делами.

Энтони Дэвис как будто задохнулся – в четвертой четверти он уже не мог бежать назад, выбросил 1 из 3 с игры, несколько раз потерялся в защите.

Дарвин Хэм слушал, как небольшая группа местных болельщиков объявила его главной проблемой: «Уволить Хэма! Уволить Хэма!»

Джеймс точно не был решением – напоследок выбросил 1 из 5 с дистанции.

Кажется, единственный, кому еще что-то было нужно – это Остин Ривз. Самый непонятливый и старался на обеих половинах (4 перехвата за матч), и был в эти важные минуты безупречным (4 из 4 в последней четверти), и после расплакался на плече Фила Хэнди.

Сама третья игра получилась необычной.

Традиционно считается, что в домашних встречах ролевые игроки хозяев показывают себя, а в гостевых – вся нагрузка падает на звезд.

Так было только в первой половине, когда «Лейкерс» не давали сопернику разбежаться (они допустили только три потери и моментально садились) и сдерживали их позиционное нападение. «Наггетс» за первые 24 минуты выбросили 2 из 15 из-за дуги, так что Майк Мэлоун не сокращал игровое время Николы Йокича, хотя тот получил два фола еще в первой четверти. Йокич и Мюррей удерживали «Денвер» на плаву, когда преимущество хозяев выросло до 12 очков.

Во второй половине не произошло каких-то значительных тактических перестроений. Просто защита калифорнийцев получала пробоину за пробоиной после индивидуальных ошибок: пропустила несколько быстрых атак, отдала несколько подборов, несколько раз забыла Аарона Гордона под щитом…

Виноват, конечно, во всем Дарвин Хэм, который вовремя не взял тайм-аут. Но рядом с Гордоном стоял Леброн Джеймс, щит проигрывал Энтони Дэвис, терял своего человека Торин Принс, оставлял Майкла Портера одного на дуге Д’Анджело Расселл, спал в зоне, пока Колдуэлл-Поуп атаковал с периметра, снова Леброн Джеймс, попал себе в колено и упустил мяч в аут опять Леброн Джеймс. У «Лейкерс» просто нет такого атакующего ресурса, особенно когда Д’Анджело Расселл не может попасть открытые попытки, чтобы позволять себе такую расхлябанность на своей половине. Они промазали 15 из первых 16 трехочковых попыток и не могли попасть из-за дуги в течение 34 минут .

В какой-то момент Никола Йокич получил четвертый фол. И «Лейкерс» принялись старательно искать его, чтобы убрать с площадки, но в этом стремлении ошибка следовала за ошибкой.

«Мы перестали уделять внимание мелочам, как делали в первой половине», – объяснил Леброн Джеймс.

«Мне кажется, «Денвер» нас просто бьет, если честно, – сказал Остин Ривз. – Можно говорить о перестановках, о том, о сем, но в конце концов нужно просто прилагать все усилия для того, чтобы победить… Нужно просто собрать всю волю в кулак и победить».

После игры все глубокомысленно вынесли, что «Наггетс» «просто сильнее». Но одно дело, когда Йокич показывает нечеловеческий процент и попадает из-за дуги через руки Энтони Дэвиса или когда Джамал Мюррей кладет с отклонением через руки Энтони Дэвиса под сирену. В данном случае «Лейкерс» разуверились сами в себе. Поняли, что Расселл их не спасет, и его все же надо было менять. Не забыли и не простили друг другу ни один прокол в защите. Заранее открыли межсезонье и поменяли все окружение для Леброна и Дэвиса. Сделали крайним тренера еще до того, как завершилась серия. Сдались.

«Очень много разочарования, очень много разочарования накопилось после всех тех поражений, которые мы терпели от них. Мне кажется, нужно сохранять оптимизм чуть дольше, – подтвердил увиденное Дарвин Хэм. – Потому что разочарование влияет на всех. Мы называем это «провалы разочарования», когда мы проваливаем два-три-четыре владения. Кто-то ошибается, кто-то понурит голову, кто-то не бежит назад . Нужно бороться с этим. Они действующие чемпионы, они заставляют вас пройти через многое».

Матч как будто свелся к тому, что ролевые игроки «подвели» Леброна и Дэвиса, тогда как Аарон Гордон набрал 29 очков (12 из 18), Майкл Портер настрелял 20 (8 из 16), скамейка выиграла свои минуты и уничтожала на чужом щите. «Денвер» был в гостях, но большую нагрузку в плане набора очков взяли на себя ролевые исполнители. «Лейкерс» играли дома, но противопоставили усилия только своих лидеров: у Дэвиса 33 очка (14 из 23) и 15 подборов, у Джеймса – 26 очков (12 из 20) и 9 передач.

Вот только коллапс случился в защите, а вернее даже в головах. «Денвер» во втором матче показал, как держит удар чемпионская команда: даже уступая «-20», они не сдавались, поддерживали друг друга, не теряли телепатической связи в атаке и перли до конца. «Лейкерс» же психологически вообще на другом уровне: чуть что идет не так, первая мысль – кого-нибудь обменять и, конечно, выгнать тренера.

«Статус чемпиона дает тебе уверенность в себе, – сказал Майк Мэлоун. – Каждый раз, когда мы отстаем в счете, мы не паникуем, мы держимся вместе и находим способ вернуться в игру . Победа в чемпионате дало нашей команде эту невероятную уверенность».

Так что теперь можно и смеяться, и юморить. Всем примерно все уже понятно.

Фото: East News /AP Photo/Ashley Landis; Gettyimages.ru /Ronald Martinez