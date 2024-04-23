Чудесное спасение «Никс» – шесть очков за 14 секунд. «Филадельфия» накатала жалобу на судейство

В Нью-Йорке был обычный трудовой понедельник, когда вдруг из ниоткуда родились самые невероятные полминуты этого плей-офф НБА (на данный момент).

За 47 минут второго матча выяснилось, что «Филадельфия» почти что приспособилась к стилю «Никс». «76-е» почти не проиграли щиты – они собрали 49% доступных отскоков, 42-46. «76-е» вновь замучили Брансона замысловатой подстраховкой – после двух матчей у того 16 из 55 с игры. «76-е» выжали максимум из еле живого Эмбиида, тот хотя бы отвлекал внимание на себя, пока настоящий лидер Тайриз Макси показывал класс – 35 очков, 12 из 22 с игры, 10 передач.

«Филадельфия» вела +10 в первой половине, растеряла все преимущество в третьей четверти, когда настало время резервистов и Боян Богданович ворвался с двумя трехочковыми, но под конец четвертой вроде бы восстановила контроль над ситуацией. У «Никс» просто некому было набирать очки, все рожалось в страшных муках.

За 47 секунд до сирены при «+4» (100:96) в пользу «Филадельфии» Кайл Лаури отправился на линию штрафных. В этом году он реализует 83%, но в данном случае попал 1 из 2.

Дальше последовало безумие:

● у Джейлена Брансона отобрали мяч на ведении. Однако к лежащему на паркете Лаури подскочил первым Донте Дивинченцо, который и сохранил атаку для «Нью-Йорка»;

● после толкучки о Брансоне все позабыли. Тот поднялся на ноги и оказался открытым в углу, куда ему Дивинченцо и доставил передачу. Мяч после броска разыгрывающего сильно ударился о дужку, высоко подскочил, но все же упал внутрь – 99:101;

● Лаури ввел из аута на Макси. Однако того чуть придерживал Брансон, так что защитник «Филадельфии» не зафиксировал мяч, потерял равновесие и упал на паркет. На нем тут же оказался Джош Харт, который и присвоил добычу себе;

● Харт посмотрел на кольцо, но отдал передачу на периметр Дивинченцо. Тот был совершенно открыт, но смазал трехочковый. Эмбиид поставил спину Харту, а вот Николя Батюм заснул – и Айзейя Хартенштайн прибежал сверху и заграбастал отскок;

● Дальше транзитом через Ануноби мяч вновь вернулся к Дивинченцо на дугу. Батюм не успел и сюда. На сей раз примерный ученик Стефа Карри был точен – 102:101 в пользу «Никс»;

● напоследок «Филадельфия» прибегла к своей классике: после тайм-аута Макси получил мяч на собственной половине, разогнался при помощи заслона от Эмбиида и устремился под щит за гарантированными очками. Проблема в том, что Айзейя Хартенштайн был к этому готов – соперника догнал и заблокировал.

По всем критерием «Никс» провели посредственный матч – 40% с игры, 33% из-за дуги… Однако битву за владения они вновь оставили за собой. Причем на этот раз в самые важные моменты – выцарапали спорные мячи, выиграли ключевые подборы, преследовали оппонентов на каждом сантиметре, успели туда, куда успеть было невозможно.

Центральным моментом послематчевого обсуждения стал описанный выше ввод мяча на Тайриза Макси. Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс успел вовремя среагировать и попросил тайм-аут, но его так и не получил.

«Я попросил тайм-аут, – сказал он после игры. – Судья на меня посмотрел и проигнорировал. Мяч пошел на Тайриза. Я снова потребовал тайм-аут. Тут началась заваруха. Видимо, мне нужно было выбежать на паркет или как-то привлечь их внимание. Не смог его получить».

На записи казалось, что Нерс поначалу как будто колебался, брать ему паузу или нет – он сделал какой-то неопределенный жест. Потом дождался, когда его игроки введут мяч. И только, когда увидел, что Макси падает, наконец решился.

Однако на повторе видно: Нерс четко успевает все показать до того, как Харт забрал себе владение.

«Филадельфия» также была недовольна тем, что Брансон явно придержал Макси. Это якобы и спровоцировало его падение.

«Все, кто был на площадке, пытались взять тайм-аут, – заявил Эмбиид. – В том числе и я. И тренер на боковой. Но нам его не дали. Забудьте о тайм-ауте. Там была куча фолов. Это просто неприемлемо, #####».

Естественно, объединение в одном клубе Джоэла Эмбиида, Ника Нерса и Дэрила Мори, главных по выражению недовольства среди игроков, тренеров и менеджеров соответственно, не могло не отразиться на Вселенной. К счастью, она не схлопнулась, но «Филадельфия» подала жалобу на работу арбитров по итогам двух первых матчей.

Претензии такие:

● в концовке первого матча арбитры приняли два неверных решения в пользу «Никс»: не зафиксировали нарушение Робинсона на Тайризе Макси, не дали пробежку Брансону;

● во втором матче – накосячили с тайм-аутом Нерса и не дали фол на Брансоне;

● «Никс» представили информацию об арбитрах в предматчевом превью;

● И вообще «Филадельфия» больше всех страдала по ходу регулярного сезона, что видно по признанным лигой ошибкам на последних двух минутах.

Пока представители «76-х» хором говорят, что команда у них лучше и они уже должны вести 2-0, а это все просто напрасное затягивание серии.

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier