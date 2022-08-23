Масштабные соревнования по триатлону для профессионалов и любителей впервые состоялись в Крылатском

Масштабные соревнования по триатлону впервые состоялись в Крылатском.

19-21 августа в Крылатском состоялся фестиваль спорта и соревнования по триатлону ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE 2022.

В течение трех дней спортсмены из 121 города России принимали участие в различных дисциплинах: заплывах, забегах и триатлоне.

На этой же площадке профессионалы соревновались в I Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Фестиваль стартовал 19 августа с заплыва на открытой воде SWIMSTAR на дистанции 1 морская миля. Участники проплыли 1,852 км в акватории гребного канала.

Следующий день фестиваля был посвящен олимпийской дистанции триатлона: 1.5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег. Плавательный этап прошел в Гребном канале, трасса велоэтапа – по улице Нижние Мневники. Беговой этап проходил вдоль Гребного канала. Также 20 августа состоялись Всероссийские соревнования по триатлону в формате спринт среди юниоров и юниорок (16-19 лет).

В последний день фестиваля прошли детские и женские забеги, а также уникальный формат триатлонной эстафеты SUPERSPRINT RELAY. Это командная гонка, в которой участвует 2 или 4 человека. Каждый член команды проходит все 3 этапа триатлона: заплыв (250 метров), велогонка (5 км), забег (1,5 км). Итоговое время команды является результатом сложения результатов всех членов команды.

«Порядка 1700 участников за три дня испытали себя в исторической спортивной локации Крылатское. Стартовали и профессионалы, и любители, гонки получились очень зрелищные: и тем, и другим было интересно друг за другом наблюдать, болеть.

На мой взгляд, это самая масштабная олимпийская дистанция за 8 лет операционной деятельности IRONSTAR. Такой феерический старт состоялся благодаря совместной слаженной работе с Федерацией триатлона России. Надеюсь, эта синергия и дальше будет способствовать развитию триатлона в нашей стране», – прокомментировал генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.

«Я хотела бы поблагодарить министерство спорта за подобную возможность собрать сильнейших атлетов в одной точке и сделать такой большой старт. Такой формат соревнований – это очень хорошая мотивация, как для Федерации, так и для нашей сборной. На старт Спартакиады вышел 41 спортсмен из 12 регионов России.

Очень радует и то, что благодаря нашему сотрудничеству с министерством спорта и командой-организаторов IRONSTAR, нам удалось провести действительно яркий старт самого высокого уровня!» – прокомментировала президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Результаты победителей

SWIMSTAR MILE:

1,852 км, мужчины

1. Евгений Елисеев – 21:41

2. Игорь Балыбердин – 23:12

3. Александр Мальнев – 23:53

1,852 км, женщины

1. Валентина Зеленкевич – 23:57

2. Анастасия Беляева – 26:28

3. Татьяна Акопян – 26:46

ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE 2022:

Мужчины

1. Артем Париенко – 2:02:54

2. Платон Киселев – 2:03:23

3. Юрий Онищенко – 2:08:20

Женщины

1. Светлана Ушакова – 2:12:19

2. Кристина Кочеткова – 2:13:27

3. Владлена Соловьева – 2:15:03

Победители Спартакиады по триатлону:

Мужчины:

1.Илья Прасолов – 01:50:15

2.Дмитрий Полянский – 01:50:24

3.Григорий Антипов – 01:51:56

Женщины:

1.Валентина Рясова – 02:03:22

2.Диана Исакова – 02:04:00

3.Юлия Голофеева – 02:04:14

Фото: IRON STAR