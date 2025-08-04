0

Спортсмен умер на соревнованиях по триатлону Ironstar в Нижнем Новгороде

Спортсмен умер на соревнованиях по триатлону в Нижнем Новгороде.

Рязанский спортсмен Андрей Пуляев скончался во время преодоления водного этапа соревнования по триатлону Ironstar 113 в Нижнем Новгороде.

«С глубокой скорбью сообщаем, что во время проведения соревнований IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD, 3 августа 2025 года, произошла трагедия – недалеко от финиша водного этапа стало плохо участнику соревнований Пуляеву Андрею.

Спасатели передали участника бригаде скорой помощи, которая начала реанимационные действия. К сожалению, участника спасти не удалось.

Андрей приехал из Рязани, он обладал соответствующим опытом и подготовкой, ранее принимал участие в соревнованиях по триатлону на дистанциях 226 км и 113 км. Как и все участники, проходил медицинское обследование для допуска к стартам.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным, близким погибшего и поддерживаем с ними связь», – сообщил телеграм-канал Ironstar.

Глава Федерации зимнего плавания Рязанской области Дмитрий Баренин высказался о смерти спортсмена.

«Андрею было 40 лет, он никогда не жаловался на здоровье, каждый день тренировался, всегда делал огромные тренировочные объемы. Летом участвовал в соревнованиях по триатлону, зимой регулярно плавал в ледяной воде, стрессовые нагрузки постоянно были. Он являлся победителем первенства России в своем возрасте по зимнему плаванию. Он пловец-разрядник, сам отработал тренером по плаванию около 10 лет.

Об этой трагедии я узнал вчера в районе 12 дня, у них старт в 7:30 был, а через сорок минут после него он умер. Ему стало плохо в воде, откуда его вытаскивали спасатели. Сегодня с утра тело должны были отдать из морга, сейчас оно в пути», – цитирует Баренина ТАСС.

Пловец умер на соревнованиях X-Waters Volga в Нижнем Новгороде

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Ironstar
происшествия
Ironstar Triathlon Russia
