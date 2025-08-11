  • Спортс
  • Ксения Шойгу: «Российские триатлонисты имеют серьезные перспективы на медали международных турниров, в том числе и на олимпийские»
1

Ксения Шойгу: «Российские триатлонисты имеют серьезные перспективы на медали международных турниров, в том числе и на олимпийские»

Ксения Шойгу высоко оценила результаты триатлонистов на международных стартах.

«Хотелось бы выделить наши результаты на международных соревнованиях. Мы имеем серьезные перспективы на медали, в том числе и на олимпийские. Завоевали медали элита, юниоры и параатлеты. Мне кажется, это великолепные результаты.

Конечно, будет сложно, и конкуренция будет высока. Но тем не менее у нас есть атлеты, которые претендуют на то, чтобы быть в топ-5, топ-10 мирового рейтинга. Это, на мой взгляд, очень хороший результат ввиду того, что спортсмены молодые и имеют большое спортивное будущее.

Вчера прошел уже третий чемпионат детской лиги ФТР, и здесь участвовали более 500 детей. В этом году было 11 стартов, в них участвовали почти 4,5 тысячи детей.

К слову сказать, в 2020 году, по нашим оценкам, детей было чуть больше полутора тысяч. Это большой рост, детский триатлон развивается, прирастает плюс-минус 30% к общему объему год к году. Любительский триатлон в России также растет», – отметила президент Федерации триатлона России (ФТР) Шойгу.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
