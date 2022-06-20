Чемпионат России по триатлону на средней дистанции прошел в рамках IRONSTAR KAZAN TIMERMAN CUP 2022

В Казани 17-18 июня 2022 года прошел фестиваль спорта IRONSTAR KAZAN TIMERMAN CUP 2022 и чемпионат России по триатлону на средней дистанции. 1800 участников из 56 регионов и 155 городов финишировали в различных дисциплинах фестиваля.

Впервые в спортивной истории Казани состоялся чемпионат России по триатлону на средней дистанции. Эта тема стала основной в пресс-конференции, которая открыла фестиваль. В ней приняли участие: Ильдар Садриев – заместитель министра спорта республики Татарстан, Андрей Кавун, генеральный директор IRONSTAR, Олеся Заволокина, первый вице-президент федерации триатлона, а также триатлет Василий Пермитин.

В первый день фестиваля состоялись женские и детские забеги, а также заплывы на открытой воде SWIMASTAR MILE и DBLMILE на дистанциях 1,8 км и 3,7 км.

Во второй день фестиваля прошли основные гонки на дистанции 113 км (1,93 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег) и OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бег) по самым живописным местам столицы Татарстана.

Плавательный этап прошел в акватории реки Казанки – одного из символов Казани. Трасса велоэтапа проложена по главным достопримечательностям города. Во время заезда атлеты могли увидеть сразу все знаковые достопримечательности города – Кремль, башню «Сююмбике», ЗАГС «Чаша», колесо обозрения отеля «Ривьера», мост «Миллениум» и Дворец Земледельцев. Финишировали участники на живописной Кремлевской набережной.

«В этом году в Казани мы видим большое количество новичков – более 150 человек впервые вышли на старт полужелезной дистанции, более 50 из которых приехали из других регионов.

Кроме того в соревнованиях приняли участие спортсмены из Великобритании и Испании, Казахстана и Армении. Нам всегда приятно, когда старт является мультинациональным. И конкуренция будет не только среди российских участников, но и международных», – рассказал Андрей Кавун.

Первенство в чемпионате России одержал Денис Васильев, его результат 3 часа 51 минута 17 секунд. Среди женщин первой стала Анастасия Абросимова с результатом 04:26:05.

Победители IRONSTAR KAZAN TIMERMAN CUP 2022:

113 км:

Мужчины

1 место: Киселев Платон

2 место: Горик Павел

3 место: Крестин Денис

Женщины:

1 место: Ушакова Светлана

2 место: Кукрус Валентина

3 место: Шляхтина Марина

OLYMPIC

Мужчины

1 место: Никулин Алексей

2 место: Вовк Юрий

3 место: Засыпкин Валентин

Женщины:

1 место: Курченко Мария

2 место: Сейбанова Елена

3 место: Крайнюк Екатерина

Соревнования прошли при поддержке Федерации триатлона России, Федерации триатлона Республики Татарстан, Министерства спорта Республики Татарстан.

Генеральный партнер соревнований IRONSTAR 2022 – Газпромбанк Премиум. Официальный партнер и партнер плавательного этапа – BWT (Best Water Technologies). Официальный страховой партнер – Страховой Дом ВСК. Официальный партнер IRONSTAR 2022 – Группа «Эталон»