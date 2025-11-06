  • Спортс
Ксения Шойгу о числе занимающихся триатлоном в России: «Если говорить об общей статистике, то это порядка 30 тысяч человек. Хотелось бы, чтобы она перевалила за 50 тысяч»

«Если говорить об общей статистике, то это порядка 30 тысяч человек. Конечно, хотелось бы, чтобы статистика перевалила за 50 тысяч. Это большая стратегическая планка до конца следующего олимпийского цикла», – заявила Шойгу в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Самаре.

Также глава федерации намерена лично выступить на соревнованиях по зимнему триатлону. 

«Можно ездить и участвовать в зимнем триатлоне. Я планирую в этом году первый раз поучаствовать. Пока еще не выбрала старт, но мне кажется, это очень интересная вещь, которая позволит расширить границы», – сказала Шойгу.

На данный момент официальные старты по зимнему триатлону включают в себя бег на дистанцию от 2 км, велозаезд минимум на 4 км и лыжный этап от 3 км.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
