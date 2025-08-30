🥈 Исакова взяла серебро на чемпионате Европы по триатлону
Россиянка Исакова взяла серебро на чемпионате Европы по триатлону.
Россиянка выступала на турнире в нейтральном статусе.
В этом сезоне Исакова выиграла два этапа Кубка мира – в Марокко и Узбекистане.
Триатлон
Чемпионат Европы
Стамбул, Турция
Женщины
1. Йолин Вермейлен (Бельгия) – 1.55,34
2. Диана Исакова (Россия) – 1.55,41
3. Тилли Анема (Великобритания) – 1.55,44
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
