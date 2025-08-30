8

🥈 Исакова взяла серебро на чемпионате Европы по триатлону

Россиянка Исакова взяла серебро на чемпионате Европы по триатлону.

Россиянка выступала на турнире в нейтральном статусе. 

В этом сезоне Исакова выиграла два этапа Кубка мира – в Марокко и Узбекистане.

Триатлон

Чемпионат Европы

Стамбул, Турция

Женщины

1. Йолин Вермейлен (Бельгия) – 1.55,34

2. Диана Исакова (Россия) – 1.55,41

3. Тилли Анема (Великобритания) – 1.55,44

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Йолин Вермейлен
чемпионат Европы
Тилли Анема
сборная Бельгии
Диана Исакова
сборная России жен
результаты
сборная Великобритании жен
