Российская триатлонистка Рясова выиграла этап Кубка мира в Японии, Исакова – 4-я

Российская триатлонистка Валентина Рясова одержала победу на этапе Кубка мира в японском Миядзаки.

Еще одна спортсменка из России Диана Исакова заняла 4-е место. Всего этапе Кубка мира приняли участие 24 спортсменки, которые проплыли 750 метров, преодолели 20 км на велосипеде и пробежали 5 км.

Этап Кубка мира по триатлону

Чэнду, Китай

Женщины

1. Валентина Рясова (Россия) – 1.00,05

2. Джессика Фуллагар (Великобритания) – 1.00,08

3. Тилли Анема (Великобритания) – 1.00,11

4. Диана Исакова (Россия) – 1.00,33