Российская триатлонистка Рясова выиграла этап Кубка мира в Японии, Исакова – 4-я

Россиянка Валентина Рясова победила на Кубке мира по триатлону в Японии.
Российская триатлонистка Валентина Рясова одержала победу на этапе Кубка мира в японском Миядзаки.
Еще одна спортсменка из России Диана Исакова заняла 4-е место. Всего этапе Кубка мира приняли участие 24 спортсменки, которые проплыли 750 метров, преодолели 20 км на велосипеде и пробежали 5 км.
Этап Кубка мира по триатлону
Чэнду, Китай
Женщины
1. Валентина Рясова (Россия) – 1.00,05
2. Джессика Фуллагар (Великобритания) – 1.00,08
3. Тилли Анема (Великобритания) – 1.00,11
4. Диана Исакова (Россия) – 1.00,33
