В Геленджике пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR второй год подряд

С 27 по 28 мая в Геленджике пройдет фестиваль спорта и международные соревнования по триатлону IRONSTAR GELENDZHIK 2022.

Мероприятие пройдет во второй раз и объединит любителей спорта со всей страны. В программе триатлонного уикенда забеги, заплывы на открытой воде и гонки на полужелезной дистанции IRONSTAR 113 и SPRINT.

По традиции фестиваль откроют женский и детский забеги, а также заплывы в Геленджикской бухте на дистанциях 1,8 км и 3,7 км.

Во второй день участники смогут испытать себя на полужелезной дистанции триатлона – IRONSTAR 113 (1,93 км плавание, 90 км велозаезд, 21,1 км бег) и на дистанции SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег). Плавательный этап стартует в Геленджикской бухте, велогонка пройдет по федеральной трассе М-4, часть которой будет перекрыта на время проведения соревнований, беговой этап проложен вдоль центральной набережной.

«Мы не случайно выбрали Геленджик для проведения соревнований. Город-курорт по праву соперничает за звание одного из главных мест черноморского побережья и привлекает все больше внимания туристов и любителей активного отдыха.

Тысячи участников IRONSTAR со своими семьями открывают для себя, что город не уступает европейским курортам, пользуются современной инфраструктурой, проживая в пятизвездочных отелях и посещая рестораны Аркадия Новикова. Взыскательная аудитория триатлетов возвращается в Геленджик уже второй год и привлекает других спортсменов.

Спортивная составляющая также вышла на новый уровень: в этом году велоэтап пройдет по федеральной трассе, для чего будет перекрыт участок М-4 «Дон», и участникам предоставится уникальная возможность проехать по свободной от машин дороге.

Всего этого не случилось бы без большой поддержки властей Краснодарского края, Администрации города Геленджик и ГК «Автодор», – сказал генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.

IRONSTAR – крупнейшая в России серия международных соревнований по триатлону, которые проходят в уникальных локациях страны.