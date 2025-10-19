0

Российская триатлонистка Исакова заняла 6-е место в финале Мировой серии

Российская триатлонистка Диана Исакова заняла 6-е место в финале Мировой серии, который прошел в Вуллонгонге (Австралия).

Победу одержала немка Лиза Терч, еще одна россиянка Валентина Рясова стала 31-й.

Финал Мировой серии

Вуллонгонг, Австралия

Женщины

1. Лиза Терч (Германия) – 1.56,50

2. Бьянка Сереньи (Италия) – 1.57,04

3. Эмма Ломбарди (Франция) – 1.57,16

4. Леони Перьо (Франция) – 1.57,21

5. Джессика Фуллагар (Великобритания) – 1.57,28

6. Диана Исакова (Россия) – 1.57,40...

31. Валентина Рясова (Россия) – 2.06,18

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
Мировая серия
Валентина Рясова
сборная России жен
Диана Исакова
