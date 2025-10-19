Российская триатлонистка Исакова заняла 6-е место в финале Мировой серии
Российская триатлонистка Диана Исакова заняла 6-е место в финале Мировой серии, который прошел в Вуллонгонге (Австралия).
Победу одержала немка Лиза Терч, еще одна россиянка Валентина Рясова стала 31-й.
Финал Мировой серии
Вуллонгонг, Австралия
Женщины
1. Лиза Терч (Германия) – 1.56,50
2. Бьянка Сереньи (Италия) – 1.57,04
3. Эмма Ломбарди (Франция) – 1.57,16
4. Леони Перьо (Франция) – 1.57,21
5. Джессика Фуллагар (Великобритания) – 1.57,28
6. Диана Исакова (Россия) – 1.57,40...
31. Валентина Рясова (Россия) – 2.06,18
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
