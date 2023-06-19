На соревнованиях по триатлону в Самаре участник погиб во время заплыва

Теги происшествия Триатлон

Участник соревнований по триатлону Ironstar Olympic Samara-2023 погиб во время заплыва.

Организаторы соревнований опубликовали официальное обращение по поводу трагического случая. 

«17 июня на дистанции 113 в Самаре произошел несчастный случай. Впервые за 9 лет организации наших стартов участник не вышел из воды.

Произошедшее – трагедия. Как и положено, участник предоставил медицинскую справку и лицензию триатлета со страховым покрытием в 1 млн рублей для допуска к соревнованиям. Атлет уже имел опыт участия в триатлоне.

Однако триатлон – это сложный вид спорта с высокими физическими нагрузками, и реакция организма на них порой бывает непредсказуемой.

Спасатели, включая службы МЧС, каякеры работали на водном этапе в количестве даже большем, чем обычно.

Мы находимся на постоянной связи с семьей и друзьями атлета и делаем всё зависящее от нас в сложившейся ситуации. Выражаем соболезнования!», – говорится на странице компании Ironstar.

Погибшему мужчине было 37 лет, как сообщает «КП», он был из Екатеринбурга. 

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