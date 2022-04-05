В Санкт-Петербурге пройдут соревнования по триатлону «Медный Всадник»

Санкт-Петербург проведет соревнования по триатлону «Медный Всадник» 15-17 июля.

Мероприятия пройдут при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, Федераций триатлона России и Санкт-Петербурга.

15 июля

Соревнования среди профессиональных спортсменов

Открытый чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по триатлону среди мужчин и женщин и Первенство Санкт Петербурга среди юниоров и юниорок 18-23, юниоров и юниорок 16-19 лет.

Дисциплина «спринт» – 0,75 км плавание + 20 км велогонка + 5 км бег. Старт в 2 волны. Первенство России по триатлону среди юношей и девушек.

Категории юниоры и юниорки 18-23, юниоры и юниорки 16-19, юноши и девушки 15-17, юноши и девушки 13-14.

Дисциплина «Эстафета» (3 чел.)» – 0,25 км плавание + 6,5 км велогонка + 1,7 км бег. В эстафете участвуют на каждом этапе (плавание + велогонка + бег) трое мужчин или трое женщин.

16 июля

Фановые забеги

Женский забег (от 18 лет) – 5 км. Забег для детей (5-17 лет) – от 500м до 2 км.

17 июля

Соревнования среди профессиональных атлетов и любителей

Соревнования по триатлону на среднюю дистанцию для любителей «Медный Всадник» – 1,9 км плавание + 90,1 км велогонка + 21,1 км бег.

Этап кубка России на среднюю дистанцию для профессиональных атлетов – 1,9 км плавание + 90,1 км велогонка + 21,1 км бег.

Соревнования по триатлону на среднюю дистанцию для любителей «Медный Всадник»

Формат участия:

• Индивидуальный

• Эстафета

Дистанция:

• Плавательный этап – 1,9 км

• Велоэтап – 90,1 км

• Беговой этап – 21,1 км

Лимиты по времени:

• Плавание: 1 час 10 минут.

• Плавание + транзитная зона 1 час 20 минут.

• Плавание + велоэтап 5 часов 00 минут.

• Общий лимит: 8 часов 00 минут.

Плавательный этап:

Плавательный этап гонки будет проводиться на Гребном канале. Атлетам необходимо будет преодолеть один круг общей протяженностью 1900 метров.

На протяжении всего этапа болельщики смогут наблюдать за спортсменами с расстояния всего 25 метров.

– Роллинг старт с понтона.

– Гидрокостюмы разрешены

Велосипедный этап:

Велоэтап гонки пройдет на Западном скоростном диаметре – внутригородской автомагистрали в Санкт-Петербурге. Атлетам необходимо будет преодолеть дистанцию протяженностью 90,1 километр.

– MTB-велосипеды разрешены,

– разделочные велосипеды разрешены

Беговой этап:

Беговой этап протяженностью 21,1 км будет состоять из 2 кругов по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха им. С.М. Кирова на Елагином острове. Атлеты начнут движение по беговому маршруту гонки от «СИБУР АРЕНЫ» мимо памятника С.М. Кирову, через «Приморский Парк Победы», и далее по улице Рюхина участники гонки забегают на Елагин остров, делают по нему круг и возвращаются к памятнику С.М. Кирова, выбегая на второй круг.

Рельеф трассы плоский, отчасти проходит по грунтовым дорожкам. Маршрут проходит в тени деревьев, через небольшие рощицы и живописные пейзажи Елагина острова.

Награждение:

Атлеты награждаются подарками организаторов и партнеров в следующих категориях:

• Мужчины, занявшие 1-3 места в своих возрастных категориях.

• Женщины, занявшие 1-3 места в своих возрастных категориях.

Все участники, завершившие дистанцию, награждаются медалями финишеров.

В стоимость индивидуального участия включено:

• Рюкзак

• Шапочка для плавания

• Маска

• Футболка финишера

• Спортивное питание

• Напитки

• Стартовый пакет (стартовый номер, стикеры, тату, индивидуальный браслет, транзитные мешки)

• Электронный чип системы хронометража

• Медаль финишера

Также включено:

• Профессиональная команда спасателей на плавательном этапе

• Бесплатный технический сервис велосипедов во время соревнований

• Контроль за соревнованиями профессиональной командой судей

• Медицинская помощь

• Бесплатная зона восстановления для финишеров соревнований

• Подарки от организаторов и партнёров соревнований

Требования к документам:

Для допуска к старту и получения стартового пакета необходимы следующие документы:

• Паспорт РФ/ Иной документ, удостоверяющий личность/ водительское удостоверение (допускается паспорт моряка, удостоверение военнослужащего или паспорт иностранного гражданина).

• Документ о медицинском допуске в соответствии с Постановлением Минздрава 1144-н

• Спортивная страховка, содержащая покрытие рисков по виду спорта «триатлон» или одновременно по видам «плавание», «велоспорт», «бег».

• Действующая лицензия триатлета (однодневная на день соревнований или годовая).

Эстафета «Медный Всадник»

Состав эстафетных команд:

– мужские

– женские

– смешанные

Эстафетная команда состоит из двух-трех человек. Каждый из участников последовательно преодолевает этапы соревнований в следующем порядке без перерывов: заплыв 1.9 км, заезд на велосипеде по шоссе на 90.1 км и забег на 21.1 км.

В участие включено:

• Рюкзак с подарками от организаторов и партнёров соревнований

• Шапочка для плавания

• Маска

• Футболка финишера

• Спортивное питание

• Напитки

• Стартовый пакет (стартовый номер, стикеры, тату, индивидуальный браслет, транзитные мешки)

• Электронный чип системы хронометража

• Медаль финишера

Также включено:

• Профессиональная команда спасателей на плавательном этапе

• Бесплатный технический сервис велосипедов во время соревнований

• Контроль за соревнованиями профессиональной командой судей

• Медицинская помощь

• Бесплатная зона восстановления для финишеров соревнований

• Отдельный старт для эстафетных команд

Награждение:

Атлеты награждаются подарками организаторов и партнеров в следующих категориях:

• Мужские эстафетные команды, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете

• Женский эстафетные команды, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете

• Смешанные эстафетные команды, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете

Все участники, завершившие дистанцию, награждаются медалями финишеров.

Женский забег:

– Дистанция – 5 км.

– Лимит времени: 40 минут.

В стоимость участия включено:

• Стартовый номер

• Футболка

• Рюкзак

• Сувенирная продукция и подарки от организатора и партнёров

• Памятная медаль на финише

• Электронный хронометраж на дистанции

К участию в забеге допускаются гражданки Российской Федерации и иностранных государств 18 лет и старше.

Для допуска к соревнованиям и получения стартового пакета необходимы следующие документы:

• Паспорт РФ/ Иной документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, паспорт моряка, удостоверение военнослужащего или паспорт иностранного гражданина).

• Документ о медицинском допуске в соответствии с Постановлением Минздрава 1144-н

Женщины, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются ценными призами.

Детский забег:

Дистанции:

– 5-8 лет – 500 м

– 9-11 лет – 1000 м

– 12-14 лет – 1500 м

– 15-17 лет – 2000 м

К участию в забеге допускаются граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств 5-и лет и старше.

В стоимость участия включено:

• Стартовый номер

• Футболка

• Подарки от организаторов и партнеров

• Медаль каждому на финише.

Для допуска к старту и получения стартового пакета необходимы следующие документы:

• Паспорт РФ/ Иной документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении/ паспорт иностранного гражданина).

• Документ о медицинском допуске к соревнованиям.

• Для участников до 18 лет родители и официальные опекуны (представители) обязаны предоставить расписку (согласие) на обработку персональных данных участников детского забега.