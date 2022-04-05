В Санкт-Петербурге пройдут соревнования по триатлону «Медный Всадник»

Санкт-Петербург проведет соревнования по триатлону «Медный Всадник» 15-17 июля.
Мероприятия пройдут при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, Федераций триатлона России и Санкт-Петербурга.
15 июля
Соревнования среди профессиональных спортсменов
Открытый чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по триатлону среди мужчин и женщин и Первенство Санкт Петербурга среди юниоров и юниорок 18-23, юниоров и юниорок 16-19 лет.
Дисциплина «спринт» – 0,75 км плавание + 20 км велогонка + 5 км бег. Старт в 2 волны. Первенство России по триатлону среди юношей и девушек.
Категории юниоры и юниорки 18-23, юниоры и юниорки 16-19, юноши и девушки 15-17, юноши и девушки 13-14.
Дисциплина «Эстафета» (3 чел.)» – 0,25 км плавание + 6,5 км велогонка + 1,7 км бег. В эстафете участвуют на каждом этапе (плавание + велогонка + бег) трое мужчин или трое женщин.
16 июля
Фановые забеги
Женский забег (от 18 лет) – 5 км. Забег для детей (5-17 лет) – от 500м до 2 км.
17 июля
Соревнования среди профессиональных атлетов и любителей
Соревнования по триатлону на среднюю дистанцию для любителей «Медный Всадник» – 1,9 км плавание + 90,1 км велогонка + 21,1 км бег.
Этап кубка России на среднюю дистанцию для профессиональных атлетов – 1,9 км плавание + 90,1 км велогонка + 21,1 км бег.
Соревнования по триатлону на среднюю дистанцию для любителей «Медный Всадник»
Формат участия:
• Индивидуальный
• Эстафета
Дистанция:
• Плавательный этап – 1,9 км
• Велоэтап – 90,1 км
• Беговой этап – 21,1 км
Лимиты по времени:
• Плавание: 1 час 10 минут.
• Плавание + транзитная зона 1 час 20 минут.
• Плавание + велоэтап 5 часов 00 минут.
• Общий лимит: 8 часов 00 минут.
Плавательный этап:
Плавательный этап гонки будет проводиться на Гребном канале. Атлетам необходимо будет преодолеть один круг общей протяженностью 1900 метров.
На протяжении всего этапа болельщики смогут наблюдать за спортсменами с расстояния всего 25 метров.
– Роллинг старт с понтона.
– Гидрокостюмы разрешены
Велосипедный этап:
Велоэтап гонки пройдет на Западном скоростном диаметре – внутригородской автомагистрали в Санкт-Петербурге. Атлетам необходимо будет преодолеть дистанцию протяженностью 90,1 километр.
– MTB-велосипеды разрешены,
– разделочные велосипеды разрешены
Беговой этап:
Беговой этап протяженностью 21,1 км будет состоять из 2 кругов по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха им. С.М. Кирова на Елагином острове. Атлеты начнут движение по беговому маршруту гонки от «СИБУР АРЕНЫ» мимо памятника С.М. Кирову, через «Приморский Парк Победы», и далее по улице Рюхина участники гонки забегают на Елагин остров, делают по нему круг и возвращаются к памятнику С.М. Кирова, выбегая на второй круг.
Рельеф трассы плоский, отчасти проходит по грунтовым дорожкам. Маршрут проходит в тени деревьев, через небольшие рощицы и живописные пейзажи Елагина острова.
Награждение:
Атлеты награждаются подарками организаторов и партнеров в следующих категориях:
• Мужчины, занявшие 1-3 места в своих возрастных категориях.
• Женщины, занявшие 1-3 места в своих возрастных категориях.
Все участники, завершившие дистанцию, награждаются медалями финишеров.
В стоимость индивидуального участия включено:
• Рюкзак
• Шапочка для плавания
• Маска
• Футболка финишера
• Спортивное питание
• Напитки
• Стартовый пакет (стартовый номер, стикеры, тату, индивидуальный браслет, транзитные мешки)
• Электронный чип системы хронометража
• Медаль финишера
Также включено:
• Профессиональная команда спасателей на плавательном этапе
• Бесплатный технический сервис велосипедов во время соревнований
• Контроль за соревнованиями профессиональной командой судей
• Медицинская помощь
• Бесплатная зона восстановления для финишеров соревнований
• Подарки от организаторов и партнёров соревнований
Требования к документам:
Для допуска к старту и получения стартового пакета необходимы следующие документы:
• Паспорт РФ/ Иной документ, удостоверяющий личность/ водительское удостоверение (допускается паспорт моряка, удостоверение военнослужащего или паспорт иностранного гражданина).
• Документ о медицинском допуске в соответствии с Постановлением Минздрава 1144-н
• Спортивная страховка, содержащая покрытие рисков по виду спорта «триатлон» или одновременно по видам «плавание», «велоспорт», «бег».
• Действующая лицензия триатлета (однодневная на день соревнований или годовая).
Эстафета «Медный Всадник»
Состав эстафетных команд:
– мужские
– женские
– смешанные
Эстафетная команда состоит из двух-трех человек. Каждый из участников последовательно преодолевает этапы соревнований в следующем порядке без перерывов: заплыв 1.9 км, заезд на велосипеде по шоссе на 90.1 км и забег на 21.1 км.
В участие включено:
• Рюкзак с подарками от организаторов и партнёров соревнований
• Шапочка для плавания
• Маска
• Футболка финишера
• Спортивное питание
• Напитки
• Стартовый пакет (стартовый номер, стикеры, тату, индивидуальный браслет, транзитные мешки)
• Электронный чип системы хронометража
• Медаль финишера
Также включено:
• Профессиональная команда спасателей на плавательном этапе
• Бесплатный технический сервис велосипедов во время соревнований
• Контроль за соревнованиями профессиональной командой судей
• Медицинская помощь
• Бесплатная зона восстановления для финишеров соревнований
• Отдельный старт для эстафетных команд
Награждение:
Атлеты награждаются подарками организаторов и партнеров в следующих категориях:
• Мужские эстафетные команды, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете
• Женский эстафетные команды, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете
• Смешанные эстафетные команды, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете
Все участники, завершившие дистанцию, награждаются медалями финишеров.
Женский забег:
– Дистанция – 5 км.
– Лимит времени: 40 минут.
В стоимость участия включено:
• Стартовый номер
• Футболка
• Рюкзак
• Сувенирная продукция и подарки от организатора и партнёров
• Памятная медаль на финише
• Электронный хронометраж на дистанции
К участию в забеге допускаются гражданки Российской Федерации и иностранных государств 18 лет и старше.
Для допуска к соревнованиям и получения стартового пакета необходимы следующие документы:
• Паспорт РФ/ Иной документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, паспорт моряка, удостоверение военнослужащего или паспорт иностранного гражданина).
• Документ о медицинском допуске в соответствии с Постановлением Минздрава 1144-н
Женщины, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются ценными призами.
Детский забег:
Дистанции:
– 5-8 лет – 500 м
– 9-11 лет – 1000 м
– 12-14 лет – 1500 м
– 15-17 лет – 2000 м
К участию в забеге допускаются граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств 5-и лет и старше.
В стоимость участия включено:
• Стартовый номер
• Футболка
• Подарки от организаторов и партнеров
• Медаль каждому на финише.
Для допуска к старту и получения стартового пакета необходимы следующие документы:
• Паспорт РФ/ Иной документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении/ паспорт иностранного гражданина).
• Документ о медицинском допуске к соревнованиям.
• Для участников до 18 лет родители и официальные опекуны (представители) обязаны предоставить расписку (согласие) на обработку персональных данных участников детского забега.
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