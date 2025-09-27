0

Триатлонистка Исакова: «Я на 99% уверена в своем участии в Олимпиаде-2028»

Триатлонистка Диана Исакова на 99% уверена в своем участии в Олимпиаде-2028.

Летние Игры пройдут в Лос-Анджелесе (США). В текущем сезоне россиянка Исакова завоевала серебро чемпионата Европы, дважды победила на этапах Кубка мира и заняла шестое место на этапе Мировой серии.

– Сейчас многие спортсмены имеют нейтральный статус. Не боитесь, что спортсмены привыкнут к условиям этой игры и потом просто не будут биться за возвращение флага и гимна?

– Я в этом плане вообще не заморачиваюсь, потому что все равно все знают, кто мы. Мне стоит заявиться в последний момент, как меня взглядом поедают, мол, опять эта русская приехала.

Да, были какие-то неприятные моменты после моего первого подиума на КМ в Венгрии в прошлом году, когда я расстраивалась по поводу комментариев в адрес русских. А сейчас эту тему уже никто не затрагивает – все более-менее нормализуется. Знаете, наличие флага и гимна – не самое главное, когда есть возможность реализоваться и стартовать, отбираться на Олимпийские игры. <...>

– Какой мечтой вы живете?

– Раньше я грезила Олимпийскими играми, а потом поняла, что это простая и реалистичная мечта. Либо я такая сильная, либо отбор такой, что туда легко попасть. И сейчас пытаюсь настроиться на что-то серьезное, чтобы после той же самой Олимпиады не выгореть, а достичь ещё каких-то высот.

– Следующие Игры пройдут в Лос-Анджелесе. Готовы бороться за них?

– На 99% я уверена в своем участии в Олимпиаде-2028. Если ничего не изменится, то нас даже пустят в США. Ходят какие-то разговоры.

В следующем году хочу попытаться совершить пробный визит в Америку на Суперлигу (серия коммерческих стартов – Спортс’’). Меня и в этом году после победы на Кубке мира пригласили. Но с бухты-барахты у меня не было ни визы, ни времени. На Суперлигу накладывался чемпионат Европы. Я очень хотела поехать в Чикаго, однако за неделю до Европы просто не могла.

Никто не мог знать, какой бы я была после дороги, и мне рекомендовали отказаться. Но после очередной победы на КМ мне опять написали, предлагали даже билеты бизнес-класса, помощь с визой. Я пообещала им, что приеду в следующем году, заранее спланировав календарь, – рассказала Исакова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Диана Исакова
сборная России жен
logoОлимпийская сборная России
logoЛос-Анджелес-2028
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Триатлон в Telegram
Главные новости
🥈 Исакова взяла серебро на чемпионате Европы по триатлону
730 августа, 17:06
Бывший про-игрок в CS завершил триатлон Ironman на 226 км
18 августа, 06:57
Ксения Шойгу: «Российские триатлонисты имеют серьезные перспективы на медали международных турниров, в том числе и на олимпийские»
111 августа, 14:49
СК РФ ведет проверку по факту гибели триатлониста в Нижнем Новгороде
4 августа, 15:25
Спортсмен умер на соревнованиях по триатлону Ironstar в Нижнем Новгороде
4 августа, 09:17
Триатлонист Виноградов об аресте во Франции в 2023-м: «Предъявили какое-то мракобесие – хакерство, вымогательство, ОПГ. Сейчас охота на ведьм: шаг вправо, шаг влево – ты уже в серой зоне»
4512 июля, 15:34
Российская триатлонистка Диана Исакова выиграла этап Кубка мира в Марокко
229 июня, 13:03
Триатлонистка Соколова о том, как ее сбил КАМАЗ: «Водитель стал орать: «Ты что, не видела, что я еду?» А я ему: «Да подождите, у меня ног нет...»
27 июня, 11:24
Отбывший срок за убийство Оскар Писториус выступил на соревнованиях впервые за 12 лет. Он стал третьим на триатлоне в Дурбане
258 июня, 09:22
Российская триатлонистка Исакова выиграла этап Кубка мира в Узбекистане
124 мая, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
На соревнованиях по триатлону в Самаре участник погиб во время заплыва
219 июня 2023, 20:32
Результаты IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022. 800 человек стали «железными»
14 октября 2022, 13:24
Масштабные соревнования по триатлону для профессионалов и любителей впервые состоялись в Крылатском
23 августа 2022, 10:35Друзья сайта
Погибла японская триатлонистка Цудой Миядзаки. Во время тренировки ее сбил автомобиль
129 июля 2022, 15:22
Чемпионат России по триатлону на средней дистанции прошел в рамках IRONSTAR KAZAN TIMERMAN CUP 2022
20 июня 2022, 13:28Друзья сайта
В Геленджике пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR второй год подряд
25 мая 2022, 14:40Друзья сайта
Апрельский city-триатлон пройдет 22-23 апреля в спортивном сердце столицы – Лужниках
21 апреля 2022, 10:00Друзья сайта
В Санкт-Петербурге пройдут соревнования по триатлону «Медный Всадник»
5 апреля 2022, 15:40Друзья сайта
Ксения Шойгу объявила о создании благотворительного фонда Федерации триатлона России
117 сентября 2021, 09:25Фото
Триатлон. Чемпионат Европы. Россия взяла бронзу в смешанной эстафете
20 июня 2021, 19:15