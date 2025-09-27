Триатлонистка Исакова: «Я на 99% уверена в своем участии в Олимпиаде-2028»

Триатлонистка Диана Исакова на 99% уверена в своем участии в Олимпиаде-2028.

Летние Игры пройдут в Лос-Анджелесе (США). В текущем сезоне россиянка Исакова завоевала серебро чемпионата Европы, дважды победила на этапах Кубка мира и заняла шестое место на этапе Мировой серии.

– Сейчас многие спортсмены имеют нейтральный статус. Не боитесь, что спортсмены привыкнут к условиям этой игры и потом просто не будут биться за возвращение флага и гимна?

– Я в этом плане вообще не заморачиваюсь, потому что все равно все знают, кто мы. Мне стоит заявиться в последний момент, как меня взглядом поедают, мол, опять эта русская приехала.

Да, были какие-то неприятные моменты после моего первого подиума на КМ в Венгрии в прошлом году, когда я расстраивалась по поводу комментариев в адрес русских. А сейчас эту тему уже никто не затрагивает – все более-менее нормализуется. Знаете, наличие флага и гимна – не самое главное, когда есть возможность реализоваться и стартовать, отбираться на Олимпийские игры. <...>

– Какой мечтой вы живете?

– Раньше я грезила Олимпийскими играми, а потом поняла, что это простая и реалистичная мечта. Либо я такая сильная, либо отбор такой, что туда легко попасть. И сейчас пытаюсь настроиться на что-то серьезное, чтобы после той же самой Олимпиады не выгореть, а достичь ещё каких-то высот.

– Следующие Игры пройдут в Лос-Анджелесе. Готовы бороться за них?

– На 99% я уверена в своем участии в Олимпиаде-2028. Если ничего не изменится, то нас даже пустят в США. Ходят какие-то разговоры.

В следующем году хочу попытаться совершить пробный визит в Америку на Суперлигу (серия коммерческих стартов – Спортс’’). Меня и в этом году после победы на Кубке мира пригласили. Но с бухты-барахты у меня не было ни визы, ни времени. На Суперлигу накладывался чемпионат Европы. Я очень хотела поехать в Чикаго, однако за неделю до Европы просто не могла.

Никто не мог знать, какой бы я была после дороги, и мне рекомендовали отказаться. Но после очередной победы на КМ мне опять написали, предлагали даже билеты бизнес-класса, помощь с визой. Я пообещала им, что приеду в следующем году, заранее спланировав календарь, – рассказала Исакова.