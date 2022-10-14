Результаты IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022. 800 человек стали «железными»

На федеральной территории «Сириус» 7-9 октября 2022 года крупномасштабный фестиваль спорта IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022 собрал 6000 участников из 352 городов России.

В течении трех дней спортсмены участвовали в забегах, заплывах и четырех дистанциях триатлона. В рамках фестиваля также прошли чемпионат России по триатлону на длинной дистанции и Финал Кубка России по триатлону на дистанции спринт.

По традиции, фестиваль открылся заплывами на открытой воде. Спортсмены проплыли дистанции 1 и 2 морские мили в бухте Имеретинского порта. В этот же день состоялись женский забег на 5 км IRONLADY и детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м.

8 октября прошли главные гонки сезона – IRONSTAR 226 (3,86 км плавания, 180 км велогонка и 42,195 км бег) и 113 SOCHI СИРИУС 2022 (1,93 плавание, 90 км велогонка, 21 км бег).

В этом году статус «железного человека» получили порядка 800 участников – они полностью преодолели дистанцию в указанные лимиты времени. Торжественный финиш участников проходил около гостиничного комплекса «Имеретинский».

9 октября любители попробовали свои силы в триатлонных дистанциях OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег). Из-за погодных условий плавательный этап гонки SPRINT был заменен на бег. Участники боролись с непогодой, что сделало преодоление дистанции еще более ценным.

Фестиваль стал самым массовым за сезон по количеству параатлетов: более 30 человек приняли участие в различных дисциплинах, включая «железную» дистанцию триатлона. Среди параатлетов выступали подопечные фондов «Синдром любви» и «Больше, чем можешь».

«В этом году фестиваль IRONSTAR SOCHI СИРИУС собрал еще больше людей чем в прошлом. Растет не только число участников, но и болельщиков, что заметно отражается на атмосфере. Мы постарались сделать программу фестиваля более насыщенной и впервые провели public talk для нашей женской аудитории.

Отдельно хочется отметить плотное взаимодействие с федеральной территорией «Сириус». Большая благодарность всем нашим партнерам, которые прошли с нами через весь этот сезон. Надеюсь, что этот большой праздник будет развиваться из года в год и становиться только масштабнее!» – прокомментировал гранд-финал триатлонного сезона генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.

Победители:

Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции. Мужчины

1 место. Прасолов Илья

2 место. Ярошенко Николай

3 место. Кауров Георгий

Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции. Женщины

1 место. Гостева Мария

2 место. Рыбакова Оксана

3 место. Чунарева Дарья

226 Мужчины

1 место. Прилепов Артем

2 место. Березняк Антон

3 место. Пичугин Дмитрий

226 Женщины

1 место. Ушакова Светлана

2 место. Романец Ольга

3 место. Владимирова Ирина

113 мужчины

1 место. Голдовский Кирилл

2 место. Крестин Денис

3 место. Саватенков Владимир

113 женщины

1 место. Юлия Голофеева

2 место. Диана Трубкович

3 место. Анастасия Абросимова

OLYMPIC мужчины

1 место. Васильев Денис

2 место. Никулин Алексей

3 место. Засыпкин Валентин

OLYMPIC женщины

1 место. Кочеткова Кристина

2 место. Кладовикова Лолита

3 место. Цыганок-Тутукина Инна

SPRINT мужчины

1 место. Ростягаев Дмитрий

2 место. Копенко Олег

3 место. Горик Павел

SPRINT женщины

1 место. Пименова Ольга

2 место. Крайнюк Екатерина

3 место. Магомедова Александра

Генеральный партнер соревнований IRONSTAR 2022 – Газпромбанк Премиум.

Официальный партнер и партнер плавательного этапа – BWT (Best Water Technologies).

Официальный страховой партнер – Страховой Дом ВСК.

Официальный партнер IRONSTAR 2022 – Группа «Эталон»

Официальный топливный партнер IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022 – G-Drive