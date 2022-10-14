Результаты IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022. 800 человек стали «железными»
На федеральной территории «Сириус» 7-9 октября 2022 года крупномасштабный фестиваль спорта IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022 собрал 6000 участников из 352 городов России.
В течении трех дней спортсмены участвовали в забегах, заплывах и четырех дистанциях триатлона. В рамках фестиваля также прошли чемпионат России по триатлону на длинной дистанции и Финал Кубка России по триатлону на дистанции спринт.
По традиции, фестиваль открылся заплывами на открытой воде. Спортсмены проплыли дистанции 1 и 2 морские мили в бухте Имеретинского порта. В этот же день состоялись женский забег на 5 км IRONLADY и детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м.
8 октября прошли главные гонки сезона – IRONSTAR 226 (3,86 км плавания, 180 км велогонка и 42,195 км бег) и 113 SOCHI СИРИУС 2022 (1,93 плавание, 90 км велогонка, 21 км бег).
В этом году статус «железного человека» получили порядка 800 участников – они полностью преодолели дистанцию в указанные лимиты времени. Торжественный финиш участников проходил около гостиничного комплекса «Имеретинский».
9 октября любители попробовали свои силы в триатлонных дистанциях OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег). Из-за погодных условий плавательный этап гонки SPRINT был заменен на бег. Участники боролись с непогодой, что сделало преодоление дистанции еще более ценным.
Фестиваль стал самым массовым за сезон по количеству параатлетов: более 30 человек приняли участие в различных дисциплинах, включая «железную» дистанцию триатлона. Среди параатлетов выступали подопечные фондов «Синдром любви» и «Больше, чем можешь».
«В этом году фестиваль IRONSTAR SOCHI СИРИУС собрал еще больше людей чем в прошлом. Растет не только число участников, но и болельщиков, что заметно отражается на атмосфере. Мы постарались сделать программу фестиваля более насыщенной и впервые провели public talk для нашей женской аудитории.
Отдельно хочется отметить плотное взаимодействие с федеральной территорией «Сириус». Большая благодарность всем нашим партнерам, которые прошли с нами через весь этот сезон. Надеюсь, что этот большой праздник будет развиваться из года в год и становиться только масштабнее!» – прокомментировал гранд-финал триатлонного сезона генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.
Победители:
Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции. Мужчины
1 место. Прасолов Илья
2 место. Ярошенко Николай
3 место. Кауров Георгий
Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции. Женщины
1 место. Гостева Мария
2 место. Рыбакова Оксана
3 место. Чунарева Дарья
226 Мужчины
1 место. Прилепов Артем
2 место. Березняк Антон
3 место. Пичугин Дмитрий
226 Женщины
1 место. Ушакова Светлана
2 место. Романец Ольга
3 место. Владимирова Ирина
113 мужчины
1 место. Голдовский Кирилл
2 место. Крестин Денис
3 место. Саватенков Владимир
113 женщины
1 место. Юлия Голофеева
2 место. Диана Трубкович
3 место. Анастасия Абросимова
OLYMPIC мужчины
1 место. Васильев Денис
2 место. Никулин Алексей
3 место. Засыпкин Валентин
OLYMPIC женщины
1 место. Кочеткова Кристина
2 место. Кладовикова Лолита
3 место. Цыганок-Тутукина Инна
SPRINT мужчины
1 место. Ростягаев Дмитрий
2 место. Копенко Олег
3 место. Горик Павел
SPRINT женщины
1 место. Пименова Ольга
2 место. Крайнюк Екатерина
3 место. Магомедова Александра
Генеральный партнер соревнований IRONSTAR 2022 – Газпромбанк Премиум.
Официальный партнер и партнер плавательного этапа – BWT (Best Water Technologies).
Официальный страховой партнер – Страховой Дом ВСК.
Официальный партнер IRONSTAR 2022 – Группа «Эталон»
Официальный топливный партнер IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022 – G-Drive
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