Макрон об обещании искупаться в Сене: «Я не имею привычки шутить о таких вещах»

Теги Париж-2024 Эммануэль Макрон Водные виды

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен искупаться в Сене.

В феврале Макрон заявил об этом во время открытия олимпийской деревни Парижа-2024.

 В 2023 году тестовые соревнования по плаванию на Сене были отменены из-за сомнений в качестве воды.

Теперь главу Франции спросили, не пошутил ли он тогда.

«Я не имею привычки шутить о таких вещах», – сказал Макрон.

Как перестать смеяться? Открытие олимпийского объекта в присутствии Макрона завирусилось

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий