Макрон об обещании искупаться в Сене: «Я не имею привычки шутить о таких вещах»
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен искупаться в Сене.
В феврале Макрон заявил об этом во время открытия олимпийской деревни Парижа-2024.
В 2023 году тестовые соревнования по плаванию на Сене были отменены из-за сомнений в качестве воды.
Теперь главу Франции спросили, не пошутил ли он тогда.
«Я не имею привычки шутить о таких вещах», – сказал Макрон.
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