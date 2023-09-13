Жуков об участии россиян в Олимпийских играх: «Если придется что-то подписывать, никто на это не согласится»

Александр Жуков высказался об условиях участия россиян в Олимпийских играх.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что решение об участии в соревнованиях должны принимать сами спортсмены.

«Мы всегда исходили от желания спортсменов. Перед каждой Олимпиадой проводили собрание олимпийцев, и они принимали решение.

Трудно загадывать, смогут ли в итоге спортсмены поехать, это зависит от того, какими будут окончательные условия. Если придется что-то подписывать, конечно, никто на это не согласится.

Если не будет дискриминации в отношении спортсменов, то необходимости в альтернативных Олимпийским играм соревнованиях не будет. Если выставляются неприемлемые политизированные условия, конечно, будет альтернатива.

Они могут быть успешными, по-моему, большинство стран выступает против дискриминации в спорте по политическим мотивам», – сказал первый заместитель председателя Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.