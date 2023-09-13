Жуков об участии россиян в Олимпийских играх: «Если придется что-то подписывать, никто на это не согласится»

Теги Александр Жуков Олимпийская сборная России ОКР Государственная дума Политика Триатлон

Александр Жуков высказался об условиях участия россиян в Олимпийских играх.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что решение об участии в соревнованиях должны принимать сами спортсмены.

«Мы всегда исходили от желания спортсменов. Перед каждой Олимпиадой проводили собрание олимпийцев, и они принимали решение.

Трудно загадывать, смогут ли в итоге спортсмены поехать, это зависит от того, какими будут окончательные условия. Если придется что-то подписывать, конечно, никто на это не согласится.

Если не будет дискриминации в отношении спортсменов, то необходимости в альтернативных Олимпийским играм соревнованиях не будет. Если выставляются неприемлемые политизированные условия, конечно, будет альтернатива.

Они могут быть успешными, по-моему, большинство стран выступает против дискриминации в спорте по политическим мотивам», – сказал первый заместитель председателя Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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18 комментариев

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Viks
"Если придется что-то подписывать, конечно, никто на это не согласится." --- Это с какого? Откуда Жуков знает за ВСЕХ?Теннисисты уже подписывали.
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Лека-Лека
Жулин! Не надо за всех говорить.
И еще неизвестно надо ли подписывать и что именно.
Лично я от всей души желаю нашим спортсменам попасть на ГС и достойно выступить.
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arisstopane
Ответ Назар Игорь
Лаврентий Павлович быстро получил бы все необходимые подписи.
начиная с жукова)
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Лиана
А то что все они думают Жукова наверное не интересно, как и всем в кремле
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Olga.t
"Если придётся ЧТО-ТО подписывать, никто на это не пойдёт"

Они не знают ЧТО предложат подписывать, если вообще предложат, но УЖЕ заявляют, что никто на это не пойдёт.
Удивительные люди))
А если президент согласен будет, то опять придётся поддержать?
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Назар Игорь
Лаврентий Павлович быстро получил бы все необходимые подписи.
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Viks
«Мы всегда исходили от желания спортсменов. Перед каждой Олимпиадой проводили собрание олимпийцев, и они принимали решение. --- Это Совок = партийный принцип "демократического централизма", когда большинство диктует меньшинству. А решать должен КАЖДЫЙ за СЕБЯ.
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Биомеханоид
Стадия "торг"
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arisstopane
перманентный конфликт интересов про шашечки или ехать...
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JL JL
Естественно. Но, только потому, что все преееекрасно понимают, что за этим последует.
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margosha58
То есть Игры дружбы Жуков отменил единолично? Президент утвердил выплаты победителям, а Жуков решил, что в них не будет нужды...Дурдом!!!
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Алар
Значит со спортсменами провели соответствующую работу и припугнули! А откуда такая уверенность?
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fatimabelyashshlem shlemonose
если карьера важна подпишут
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михаил почта
да не подписывай, никто плакать не будет
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