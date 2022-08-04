Международный союз триатлона ужесточил правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям

Международный союз триатлона (World Triathlon) ввел новые ограничения по допуску трансгендеров к женским соревнованиям.

Отныне после трансгендерного перехода спортсмены должны будут как минимум в течение двух лет снижать уровень тестостерона до 2,5 наномолей на литр.

При этом с момента выступления на мужских соревнованиях должно пройти не менее четырех лет, прежде чем они смогут участвовать в женских.

«Политика, которую мы только что утвердили, показывает, что мы отдаем приоритет справедливости, но в то же время проявляем принцип инклюзивности.

Это полностью соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и тому, что сделали другие международные федерации в последние месяцы», – заявила глава World Triathlon Марисоль Касадо.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) ужесточил правила допуска трансгендеров к соревнованиям, то же самое сделала Международная федерация плавания (FINA).

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