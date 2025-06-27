Триатлонистка Соколова о том, как ее сбил КАМАЗ: «Водитель стал орать: «Ты что, не видела, что я еду?» А я ему: «Да подождите, у меня ног нет...»

Триатлонистка Дарья Соколова рассказала, как лишилась ног на сборе в Киргизии.

«Я в триатлоне больше всего боялась велосипеда. Много раз падала, были травмы.

И когда за три дня до конца сбора тренеры сказали велосипеды упаковать и убрать, потому что все равно холодно, я прям выдохнула. Ну, слава богу, самое страшное позади!

В тот день мы делали беговую работу: 500 м спокойно – 500 м быстро. Шел уже 12-й километр, оставалось последний раз развернуться, добежать до тренера, и все. Дорога широкая, отходит от основного шоссе в виде подковы. Мы весь сбор там бегали, и машины я видела крайне редко. Ну, то есть это проезжая часть, но там почти никого нет.

У нас была группа 12 человек, но у каждого свой темп. Я бежала справа, рядом со мной еще одна девочка. Слышала, что сзади едет машина, но была уверена, что с противоположной стороны дороги. Развернулась в левую сторону, и вдруг – на меня летит КАМАЗ. Я растерялась, замешкалась, стала метаться то вправо, то влево. И в следующее мгновение меня засосало под колеса.

Следующее, что помню – как перевернулась через себя и села на землю. Еще успела подумать: «Наверное, перелом какой-то». Первые секунд пять боли не было. Водитель выскочил из машины, подошел ко мне, стал орать: «Ты что, не видела, что я еду?» А я ему: «Да подождите, у меня ног нет...»

Подбежал мальчик, с которым мы тренировались: «Дашенька, только не отключайся, смотри на меня, все будет хорошо....» Тренеры тоже подошли, но первые мгновения они были в таком шоке, что стояли и молча на меня смотрели. Это напугало, наверное, не меньше, чем то, что я сама видела.

«Скорую» ждали минут 40. Это же деревня, рядом Чолпон-Ата – тоже очень маленький город. Еще повезло, что там есть больница. Приехали молодые врачи, они такое тоже впервые видели. Хотели уколоть морфин, но никак не могли найти вену. Но он тоже особо не помог, было очень больно», – рассказала Соколова.

«Мне сказали: «Твои ноги в Киргизии, забудь. Теперь у тебя будут железные». Монолог-мотивация из триатлона