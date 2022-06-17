Международный союз велосипедистов ужесточил правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям

Международный союз велосипедистов (UCI) ужесточил правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям.

Ссылаясь на научные исследования 2020 и 2021 годов, UCI пришел к выводу, что при низком уровне тестостерона в крови показатели выносливости, сопоставимые с женским уровнем, снижаются в течение 6-8 месяцев. Однако время для адаптации мышечной силы занимает как минимум два года.

В связи с этим UCI решил увеличить переходный период при низком уровне тестостерона с 12 до 24 месяцев. При этом планка максимально допустимого уровня тестостерона в плазме будет снижена с 5 нмоль/л до 2,5. Новые правила вступят в силу с 1 июля.

Ранее UCI не допустил велогонщицу-трансгендера Эмили Бриджес к участию в чемпионате Великобритании.

«Принимая новые правила насчет участия трансгендерных спортсменов в соревнованиях, в нашем спорте появляется регламент, который полностью соответствует последним научным представлениями в этой сфере.

Здесь действительно важно опираться на объективные знания, сочетая друг с другом реальную необходимость как в инклюзивности, так и в справедливости», – заявил президент UCI Давид Лапартьен.

«Участвовать в гонках как мужчина, когда им не являешься – странно». Зак Бриджес бил рекорды, а потом превратился в Эмили – соперницы не рады