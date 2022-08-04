Касаткина о каминг-ауте: «Чувствую себя более свободной и счастливой»

Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала реакцию на каминг-аут.

«Не знаю, как работают фильтры в соцсетях, но я видела только хорошее. Не только с запада, но и от людей из моей страны.

Я очень рада. Я увидела, что это было хорошо не только для меня, но и помогло другим людям. Это классно, и я отлично себя чувствую.

Я чувствую себя более свободной и счастливой. По-моему, я сделала правильный шаг. В мире такая ситуация, что когда, если не сейчас?»

Каминг-аут Касаткиной: есть девушка (фигуристка Забияко), не верит в будущее ЛГБТ в России

Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду

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