Депутат Терюшков: «Спасать надо мировой спорт. У них другие ценности. Следующее, перед чем будут колени преклонять: голубизна и двухметровые чернокожие лесбиянки»

Депутат Роман Терюшков считает, что мировой спорт нужно спасать от влияния ЛГБТ-повестки.
«Спасать надо мировой спорт. У них сейчас другие ценности будут. Есть доклад Еврокомиссии.
Они на пути к большому гендерному равенству в спорте, очень сильно обеспокоены мужественностью, белизной и гетеронормативностью.
Вот это следующее, перед чем они будут колени преклонять: голубизна и двухметровые чернокожие лесбиянки.
И украинскому флагу. Это будет их базовый флаг», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.