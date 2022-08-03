Депутат Терюшков: «Спасать надо мировой спорт. У них другие ценности. Следующее, перед чем будут колени преклонять: голубизна и двухметровые чернокожие лесбиянки»

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Депутат Роман Терюшков считает, что мировой спорт нужно спасать от влияния ЛГБТ-повестки. 

«Спасать надо мировой спорт. У них сейчас другие ценности будут. Есть доклад Еврокомиссии.

Они на пути к большому гендерному равенству в спорте, очень сильно обеспокоены мужественностью, белизной и гетеронормативностью.

Вот это следующее, перед чем они будут колени преклонять: голубизна и двухметровые чернокожие лесбиянки.

И украинскому флагу. Это будет их базовый флаг», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

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