116-я ракетка мира Блокс впервые вышел в финал молодежного итогового

Александр Блокс стал первым финалистом молодежного итогового турнира ATP в Джидде. Он победил Николая Будкова Кьера со счетом 4:3(4), 4:3(8), 4:2. Бельгиец продлил серию побед до четырех матчей.

116-я ракетка мира впервые участвует в этом турнире. За титул он поборется с прошлогодним финалистом Лернером Тьеном или Нишешем Басаваредди.