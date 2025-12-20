116-я ракетка мира Блокс впервые вышел в финал молодежного итогового
Александр Блокс стал первым финалистом молодежного итогового турнира ATP в Джидде. Он победил Николая Будкова Кьера со счетом 4:3(4), 4:3(8), 4:2. Бельгиец продлил серию побед до четырех матчей.
116-я ракетка мира впервые участвует в этом турнире. За титул он поборется с прошлогодним финалистом Лернером Тьеном или Нишешем Басаваредди.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
