Шамиль Тарпищев: «У Медведева есть шансы на «Шлем» при хорошей жеребьевке»

Шамиль Тарпищев: борьба Медведева за «Шлем» будет зависеть от жеребьевки.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы 13-й ракетки мира Даниила Медведева на победу на турнире «Большого шлема» в 2026 году.

В сезоне-2025 россиянин вылетел в первом круге «Ролан Гаррос», «Уимблдона» и US Open, а на Australian Open дошел до второго раунда.

«Борьба Медведева за турниры «Большого шлема» будет зависеть от жеребьевки. В теннисе есть два явных лидера – Синнер и Алькарас . При хорошей жеребьевке шансы у Даниила есть», – приводит слова Тарпищева «Совспорт».

