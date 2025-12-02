Хачанов не считает, что у него, Медведева и Рублева начался закат карьеры: «Сейчас в теннис играют до 36-37»

Хачанов надеется закончить следующий сезон в топ-10 мирового рейтинга.

18-я ракетка мира Карен Хачанов подвел итоги сезона-2025.

– Какую оценку минувшему сезону для себя можете дать?

– Всегда стремишься к лучшему, конечно. Но в целом, я считаю, сезон получился хорошим. Ожидаешь лучшего, хочешь большего. По ходу сезона вошел в первую десятку рейтинга ATP . Ожидания были выше – хотелось в десятке и закончить. Но при этом все равно, когда в конце года ты входишь в 15 или 20 лучших теннисистов, это неплохой результат.

– Какой акцент будет у вас в следующем году? Может, есть какой-то особенный турнир, на котором хочется добиться успеха?

– В этом году вот получилось сыграть опять в финале «Мастерса». Очень хотелось выиграть «Мастерс». На «Уимблдоне » попал в восьмерку сильнейших. В следующем сезоне цели такие же глобальные: успешно играть на больших турнирах, добиваться больших результатов. Но основная цель – быть в десятке сильнейших.

– Шамиль Тарпищев прозвал вас с Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым тремя мушкетерами. В этом сезоне результаты всех в целом были не лучшими. Пошли разговоры, что это закат мушкетеров.

– Поживем – увидим. Но какой закат? Нам по 28-29 лет. Сейчас в теннис играют до 36-37. Главное – здоровье. Если у всех у нас оно будет, все втроем будем готовы на все 100 процентов физически, то и ментально мы будем сильнее. Если что-то начинает по здоровью беспокоить, ломаться, то начинаются спады. Опять же – это вопрос глобальный. Надеюсь, что у нас никакого глобального спада нет, – сказал Хачанов в интервью ТАСС.