Александр Бублик: «Верю, что Медведев вернется в топ-5-топ-10 в следующем году»
11-я ракетка мира Александр Бублик считает, что №13 в мире Даниил Медведев вернется в топ-10 в 2026 году.
– Кто ваш лучший друг в туре?
– Кому я позвоню и кто мне точно поможет? Карен Хачанов.
– Кто самый сильный игрок из вашего поколения с российским паспортом: Медведев, Рублев, Хачанов, вы?
– Конечно, Даниил. Тут без вариантов. Человек был первой ракеткой мира, выиграл турнир «Большого шлема», неоднократно доходил до финалов ТБШ. Он близкий мне человек, мы вместе росли. Считаю его гениальным спортсменом.
– Верите, что Медведев еще вернется на вершину рейтинга?
– Верю, что он вновь будет в топ-5-топ-10 в следующем году. Для меня тут интересный момент. Если у таких теннисистов, как Медведев, бывают спады, то можно немного легче относиться к своим неудачам, – цитирует Бублика «Спорт-Экспресс».
