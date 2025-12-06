2

Александр Бублик: «Верю, что Медведев вернется в топ-5-топ-10 в следующем году»

11-я ракетка мира Александр Бублик считает, что №13 в мире Даниил Медведев вернется в топ-10 в 2026 году.

– Кто ваш лучший друг в туре?

– Кому я позвоню и кто мне точно поможет? Карен Хачанов.

– Кто самый сильный игрок из вашего поколения с российским паспортом: Медведев, Рублев, Хачанов, вы?

– Конечно, Даниил. Тут без вариантов. Человек был первой ракеткой мира, выиграл турнир «Большого шлема», неоднократно доходил до финалов ТБШ. Он близкий мне человек, мы вместе росли. Считаю его гениальным спортсменом.

– Верите, что Медведев еще вернется на вершину рейтинга?

– Верю, что он вновь будет в топ-5-топ-10 в следующем году. Для меня тут интересный момент. Если у таких теннисистов, как Медведев, бывают спады, то можно немного легче относиться к своим неудачам, – цитирует Бублика «Спорт-Экспресс».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: «Спорт-Экспресс»
