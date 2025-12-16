Экс-37-я ракетка мира Сапата Мираллес завершил карьеру: «Прощу прощения у всех, кого оскорбил за эти годы»

Экс-37-я ракетка мира Сапата Мираллес завершил карьеру.

Бернабе Сапата Мираллес завершил карьеру. Испанцу 28 лет, сейчас он 451-я ракетка мира. Его наивысший рейтинг – 37-я строчка, а лучший результат на «Больших шлемах» – четвертый круг «Ролан Гаррос»-2022.

«Дорогие друзья, после некоторых размышлений я хочу сообщить вам, что решил официально завершить карьеру.

Я хочу начать с извинений. Прошу прощения у всех, кого я оскорбил за эти годы. Теннис очень требователен, и часто он доводит тебя до предела. Я думаю, что зачастую я вел себя неправильно по отношению к окружающим.

Я чувствую и знаю, что я все еще молод. Но я провел всю жизнь в теннисе и я больше не готов продолжать приносить те жертвы, которые необходимы, чтобы быть профессиональным игроком. У меня больше нет той же страсти и мотивации, которые необходимы теннисисту, чтобы совершенствоваться с каждым днем», – написал испанец в соцсети.