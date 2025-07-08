Шамиль Тарпищев: «Наши девушки со следующего года будут претендовать на победы в «Больших шлемах»

Шамиль Тарпищев объяснил причины успешного выступления россиянок на «Уимблдоне».

«У девочек явных лидеров нет – немного Арина Соболенко и Ига Швентек. Из остальных [в туре] любая может «выстрелить». Поэтому у женщин мы со следующего года уже будем претендовать на победы в «Больших шлемах».

У ребят не так. Спаррингов нет – в этом проблема. Но несмотря ни на что, на данный момент мы уже выиграли 331 международный турнир. Просто нужно время», – цитирует ТАСС президента Федерации тенниса России.

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