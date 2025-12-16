  • Спортс
  • Маррей о Большой тройке: «Я никогда не ходил с ними на ужин. А сейчас сделал бы это с удовольствием»
0

Маррей о Большой тройке: «Я никогда не ходил с ними на ужин. А сейчас сделал бы это с удовольствием»

Маррей: я никогда не ходил на ужин с Федерером, Надалем или Джоковичем.

Энди Маррей рассказал, какие у него были отношения с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем во время игры в туре.

«Я тренировался с Джоковичем и Надалем. Когда я только начал, то еще и с Федерером. Но после года или двух он перестал и больше не играл со мной.

Он никогда не тренировался ни с Джоковичем, ни с Надалем. Думаю, потому, что считал их соперниками.

Мне нравилось с ними тренироваться, потому что это давало мне понять, на каком уровне игры я нахожусь. Я бы не стал играть с ними за пару дней до важного матча, но за пару недель до крупного турнира я бы это сделал.

Я никогда не ходил с ними на ужин. А сейчас сделал бы это с удовольствием – встретился бы с ними несколько раз в неформальной обстановке.

В целом, когда ты общаешься с друзьями и семьей, то важно чувствовать, что ты можешь поделиться с ними какими-то трудностями. Но если вы соперники, ты этого делать не станешь».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: TNT Sports
