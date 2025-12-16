Матчем года в ATP стала 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло между Алькарасом и Фисом

Четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло между Алькарасом и Фисом стал матчем года.

ATP опубликовала результаты голосования болельщиков за лучший матч года. Им стал четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, где Карлос Алькарас обыграл Артура Фиса со счетом 4:6, 7:5, 6:3. Матч продолжался 2 часа и 23 минуты.

Эта встреча обошла в голосовании победу Янника Синнера над Александром Зверевым в финале в Вене , а также финал турнира в Афинах, где Новак Джокович обыграл Лоренцо Музетти .