Дубров о диалогах с Соболенко после срывов: «После «Ролан Гаррос» она говорила: «Да, я была неправа. Что дальше? Не все такие идеальные, как Федерер»

Дубров рассказал, как команда Соболенко реагирует на ее срывы.

Антон Дубров рассказал о реакции команды Арины Соболенко на моменты в матчах, где она теряла контроль над эмоциями.

«У нас были просто честные диалоги.

В одной руке у тебя то, что ты хочешь, в другой то, что ты испытываешь прямо сейчас. Между этим есть разрыв – над ним ты и работаешь. Она старается это делать. Она более честная в этом плане, и мне это нравится.

Даже после Парижа она была готова об этом говорить, вроде: «Да, я была неправа, это моя ошибка. Мы все люди. Что дальше?  Не все такие всегда идеальные, как Роджер Федерер».

Когда она впервые стала первой ракеткой мира, она не понимала, чего ждать. А во второй раз она такая: «Окей, тут я уже была. Я хочу поддерживать эту позицию и быть стабильной». Она была скромнее и больше замотивирована не только подольше там задержаться, но и показать, почему она первая ракетка мира», – рассказал тренер первой ракетки мира.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
