Джек Дрэйпер: «Подача с руки – это честная игра»

Дрэйпер: подача с руки – это честная игра.

Десятую ракетку мира Джека Дрэйпера спросили, следует ли игрокам чаще использовать подачу с руки.

«Да, определенно. Многие игроки раздражаются, когда кто-то подает с руки, или зрители начинают освистывать такую подачу. Но это отличная тактика, потому что многие игроки такие подачи принимают издалека. Я сам часто отхожу назад и работаю над тем, чтобы выходить вперед чуть больше. Но подача с руки – это честная игра.

Я никогда не тренирую прием такой подачи, поэтому меня это застает врасплох. Но нужно начинать тренироваться. Тренер всегда говорит, что у меня нет таких навыков, поэтому придется над этим поработать», – ответил британец в интервью The Tennis Mentor.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Tennis Gazette
