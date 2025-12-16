Джек Дрэйпер: «Подача с руки – это честная игра»
Дрэйпер: подача с руки – это честная игра.
Десятую ракетку мира Джека Дрэйпера спросили, следует ли игрокам чаще использовать подачу с руки.
«Да, определенно. Многие игроки раздражаются, когда кто-то подает с руки, или зрители начинают освистывать такую подачу. Но это отличная тактика, потому что многие игроки такие подачи принимают издалека. Я сам часто отхожу назад и работаю над тем, чтобы выходить вперед чуть больше. Но подача с руки – это честная игра.
Я никогда не тренирую прием такой подачи, поэтому меня это застает врасплох. Но нужно начинать тренироваться. Тренер всегда говорит, что у меня нет таких навыков, поэтому придется над этим поработать», – ответил британец в интервью The Tennis Mentor.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Tennis Gazette
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости