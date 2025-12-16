Радукану будет играть в Uniqlo с 2026-го (Шапиро)

Источник: Радукану уйдет от Nike к Uniqlo.

29-я ракетка мира Эмма Радукану подписала контракт с Uniqlo, сообщает журналист Крейг Шапиро. Напомним, на протяжении всей профессиональной карьеры британка играла в Nike.

«Только что услышал, что Радукану перейдет к Uniqlo в 2026-м. Все уже сделано», – твитнул Шапиро.

