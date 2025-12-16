  • Спортс
Энди Маррей: «Все игроки с золотом Олимпиады считают это чем-то невероятным. Но при этом многие все равно думают, что теннис не должен быть частью Игр»

Маррей считает, что теннис должен входить в программу Олимпийских игр.

Энди Маррея попросили выбрать любимый момент между двумя победами на «Уимблдоне», US Open-2012 и олимпийским золотом в 2012 году.

«Золотая медаль [на Олимпиаде] в Лондоне.

Многие теннисисты считают, что теннису не место на Олимпиаде, потому что она не считается вершиной нашего спорта. Но Джокович выиграл Олимпиаду в Париже, и если посмотреть, как он отреагировал на эту победу по сравнению с любым из своих титулов «Большого шлема», то он был значительно более эмоционален.

Все теннисисты, которые выигрывали олимпийское золото, считают это чем-то невероятным. Но при этом многие все равно думают, что теннис не должен быть частью Игр».

На вопрос, чувствовал ли он сильное давление перед Олимпиадой в Лондоне, Маррей ответил:

«Меньше, чем перед Уимблдоном.

За карьеру я сыграл 15 или 16 «Уимблдонов», а Олимпиада – это очень редкая возможность, и второго шанса сыграть домашние Игры у тебя уже никогда не будет.

Это совершенно иная атмосфера во всем городе. Все были очень доброжелательны, повсюду флаги, публика совсем другая, чем обычно, потому что билеты продавались обычным болельщикам, а не корпоративным клиентам. Было очень громко».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: TNT Sports
