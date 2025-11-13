Шамиль Тарпищев: «Игра Синнера с точки зрения тенниса и тактики не прельщает»

Тарпищев не включил Синнера и Алькараса в тройку лучших теннисистов в истории.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев назвал тройку лучших теннисистов в истории.

– Есть мнение, что первостепенный лакмус – «Большой шлем». Джокович побеждал больше всех – значит, он лучший в истории.

– Это вопрос здоровья. Борг закончил в 25 лет. Быстрота передвижений упала, уже не доставал. Но мы же говорим не о долголетии, а о лучших в моменте.

– Тогда еще одно мнение: Роджер – это и есть теннис. Такой эстетики больше не было ни у кого.

– Растяжки – это красиво. Но если ты удобно подходишь в мячу, этого и делать не надо. Больше вариантов. Как выбор позиции у вратаря. Не всегда же нужно красиво прыгать. И с этой точки Джокович – король. Он мне нравится даже больше Федерера.

– То есть ваш рейтинг…

– Джокович , Федерер , Надаль .

Игра Синнера с точки зрения тенниса и тактики не прельщает. У него сумасшедшая концентрация внимания. Но если спросить у Янника, как сыграл такой-то мяч в последнем гейме – он не скажет. Не вспомнит. Синнер работает с психологом из «Формулы-1». Именно концентрация – мощнейшая. Плюс скорость, это еще от горных лыж. Но он не идеален.

У Алькараса подвижная нервная система холерического плана – полухолерик, полусангвиник. Но, боюсь, испанец будет недолговечным игроком. Физическое состояние – его сильная сторона, а с возрастом оно будет подвержено изменениям, – сказал Тарпищев в интервью Спортсу’’.

