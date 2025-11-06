Джокович о самом недооцененном сопернике: «Вавринка. Он добился больше, чем 90% игроков за всю историю»

Джокович рассказал, кого считает самым недооцененным игроком.

Новак Джокович назвал самого недооцененного соперника в карьере.

«Вавринка . Думаю, его недооценивают, хотя он трижды становился чемпионом турниров «Большого шлема». Люди часто забывают о его достижениях. Он добился больше, чем 90% игроков за всю историю тенниса».

Также Джоковича попросили сравнить противостояние «Большой тройки» и соперничество Янника Синнера с Карлосом Алькарасом .

«Это совсем разные противостояния, потому что с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем я провел более 20 лет карьеры.

Сейчас Карлос и Янник – мои нынешние соперники, но они очень молоды, и я соревнуюсь с ними всего около трех лет. Так что это невозможно сравнивать.

Но, безусловно, замечательно, что в нашем спорте появилось новое сильное противостояние. За последние полтора года они сыграли несколько невероятных матчей, и я надеюсь, что они продолжат в том же духе, потому что именно это нужно теннису», – сказал Джокович в интервью ATP.

Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. Он взял два самых сложных «Шлема» в истории

Когда Алькарас побьет рекорд Джоковича по «Большим шлемам»