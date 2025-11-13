7

Алькарас второй раз вышел в полуфинал итогового турнира

Карлос Алькарас вышел в полуфинал итогового турнира ATP.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал итогового турнира после победы Алекса де Минаура над Тэйлором Фрицем – 7:6(3), 6:3.

Карлос второй раз сыграет в 1/2 финала в Турине.

Сегодня испанцу нужно победить Лоренцо Музетти, чтобы выиграть группу, гарантировать первое место в рейтинге по итогам года и избежать встречи с Янником Синнером в полуфинале.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoЯнник Синнер
logoATP
logoТэйлор Фриц
logoATP Finals
logoЛоренцо Музетти
logoАлекс де Минаур
logoКарлос Алькарас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Алькарас о том, что закончит год №1 в мире: «Это очень много для меня значит»
вчера, 22:06
Де Минаур – третий игрок в XXI веке, вышедший в полуфинал итогового турнира c одной победой в группе
вчера, 21:30
Алькарас закончит год первой ракеткой мира
вчера, 21:10
Итоговый турнир ATP. Алькарас и Де Минаур вышли в полуфинал
вчера, 21:05
Каролин Возняцки: «На турнирах должен быть измеритель децибел, чтобы теннисистки не кричали громче допустимого уровня»
вчера, 20:43
Алькарас на вопрос, сможет ли побить рекорд Джоковича по «Шлемам»: «Я двигаюсь в правильном направлении»
вчера, 20:11
Фриц о словах про «конкурентный тур» после эпохи Большой тройки: «Просто теперь у нас Большая двойка»
вчера, 19:17
Глава ATP о двухнедельных «Мастерсах»: «Формат не нравится топ-игрокам, но все остальные практически не испытывают проблем»
вчера, 18:02
Швентек, Гауфф, Зверев и Фриц сыграют на United Cup‑2026
вчера, 16:47
Де Минаур о том, что может выйти в полуфинал итогового: «Это правда? Я вам не верю»
вчера, 16:01
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28