Алькарас второй раз вышел в полуфинал итогового турнира
Карлос Алькарас вышел в полуфинал итогового турнира ATP.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал итогового турнира после победы Алекса де Минаура над Тэйлором Фрицем – 7:6(3), 6:3.
Карлос второй раз сыграет в 1/2 финала в Турине.
Сегодня испанцу нужно победить Лоренцо Музетти, чтобы выиграть группу, гарантировать первое место в рейтинге по итогам года и избежать встречи с Янником Синнером в полуфинале.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости