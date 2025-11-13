Алькарас второй раз вышел в полуфинал итогового турнира

Карлос Алькарас вышел в полуфинал итогового турнира ATP.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал итогового турнира после победы Алекса де Минаура над Тэйлором Фрицем – 7:6(3), 6:3.

Карлос второй раз сыграет в 1/2 финала в Турине.

Сегодня испанцу нужно победить Лоренцо Музетти , чтобы выиграть группу, гарантировать первое место в рейтинге по итогам года и избежать встречи с Янником Синнером в полуфинале.