  • Тсонга о мнении, что Алькарас талантливее Большой тройки: «Мы не знаем, сильнее ли он физически и ментально»
Тсонга о мнении, что Алькарас талантливее Большой тройки: «Мы не знаем, сильнее ли он физически и ментально»

Жо-Вильфред Тсонга сравнил Карлоса Алькараса с Большой тройкой.

Ранее Джон Макинрой заявил, что сейчас испанец талантливее, если смотреть на Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в том же возрасте.

«Это правда, что он больше развит. Он очень всесторонне развитый игрок, очень. Но вот сильнее ли он тех игроков физически и ментально, мы не знаем.

Мы бы хотели посмотреть, как Алькарас выигрывает «Ролан Гаррос», побеждая [Хуана Мартина] дель Потро в третьем круге, [Энди] Маррея – в четвертом, Джоковича – в четвертьфинале, Федерера – в полуфинале и Надаля – в финале. Я бы хотел увидеть это в реальности, потому что сейчас он доминирует безоговорочно».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Tennis Gazette
