Глава ATP о двухнедельных «Мастерсах»: «Формат не нравится топ-игрокам, но все остальные практически не испытывают проблем»

Андреа Гауденци прокомментировал расширение продолжительности «Мастерсов».

Председатель ATP Андреа Гауденци высказался о проблемах с календарем.

«Мы хотим, чтобы все игроки могли участвовать, поэтому я считаю, что расширение сетки до 96 игроков очень важно. Это дает игрокам из топ-100 возможность играть в основной сетке «Шлемов» и «Мастерсов».

Игроки не должны ориентироваться на призовые – важно играть ради рейтинговых очков и титулов, особенно если ты в первой сотне. Календарь будет покрывать потребности всех в топ-100. Если посчитать, получается: десять недель с турнирами 250-й категории, восемь недель с пятисотниками, десять «Мастерсов» и четыре турнира «Большого шлема» – всего 32 недели. Игроки в зависимости от рейтинга должны играть разные категории турниров – это пирамидальная структура. Если ты топ-игрок вроде Синнера или Алькараса , нет смысла участвовать в ATP 250 – они ниже твоего уровня.

Расширение «Мастерсов» до 12 дней – это не моя выдумка. Индиан-Уэллс и Майами были такими 35 лет. Я посмотрел на цифры – эти турниры значительно опережали другие по доходам.

Я понимаю, что этот формат нравится не всем топ-игрокам – именно на них действительно оказывают влияние удлиненные турниры. Все остальные выбывают на ранних стадиях и практически не испытывают проблем. Возможно, через несколько лет мы сможем увеличить выплаты топ-игрокам за их вклад в турнир. Сейчас это экономическая проблема – иногда игрок зарабатывает больше за один день выставочного турнира, чем за 12 дней на «Мастерсе».

Нужно дать нашему плану время, чтобы проверить его эффективность. Потом решать, возвращаться к старому формату или продолжать. Важно управлять своим календарем разумно и сохранять баланс между турнирами разного уровня», – сказал Гауденци на пресс-конференции.

Элиту тенниса бесят длинные турниры – а их в туре теперь вагон

«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь