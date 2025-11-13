Швентек, Гауфф, Зверев и Фриц сыграют на United Cup‑2026

Анонсированы составы команд на United Cup‑2026.

Объявлены составы 18 команд на United Cup ‑2026, который пройдет со 2 по 11 января в Австралии.

В команды заявились три теннисистки топ‑10:

Кроме того, сыграть планируют пять представителей топ‑10 ATP:

За сборную Швейцарии сыграют Стэн Вавринка и Белинда Бенчич , за сборную Греции – Стефанос Циципас и Мария Саккари .

За Норвегию выступит Каспер Рууд .

Жеребьевка пройдет 17 ноября, сборные будут поделены на шесть групп.

Полные составы команд можно посмотреть здесь .