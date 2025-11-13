Швентек, Гауфф, Зверев и Фриц сыграют на United Cup‑2026
Анонсированы составы команд на United Cup‑2026.
Объявлены составы 18 команд на United Cup‑2026, который пройдет со 2 по 11 января в Австралии.
В команды заявились три теннисистки топ‑10:
Ига Швентек (Польша);
Коко Гауфф (США);
Жасмин Паолини (Италия).
Кроме того, сыграть планируют пять представителей топ‑10 ATP:
Александр Зверев (Германия);
Тэйлор Фриц (США);
Алекс де Минаур (Австралия);
Феликс Оже‑Альяссим (Канада);
Джек Дрэйпер (Великобритания).
За сборную Швейцарии сыграют Стэн Вавринка и Белинда Бенчич, за сборную Греции – Стефанос Циципас и Мария Саккари.
За Норвегию выступит Каспер Рууд.
Жеребьевка пройдет 17 ноября, сборные будут поделены на шесть групп.
Полные составы команд можно посмотреть здесь.
