Тони Надаль о травмах: «Дело не в календаре, а в резкости движений. Я предлагаю уменьшить размер ракеток – немного замедлить игру»

Тони Надаль: предлагаю уменьшить размер ракеток и немного замедлить игру.

Тони Надаль рассказал, почему игроки часто травмируются в современном теннисе.

«Дело не в календаре. Многие не согласятся, но настоящая проблема в том, что мяч все время летит слишком быстро. Вопрос не в количестве, а в интенсивности и резкости движений. Почти не осталось тактически сильных игроков вроде [Гильермо] Кории или [Гастона] Гаудио , которые старались построить розыгрыш, а не просто пробить сильнее соперника.

Сегодня это соревнование, кто ударит сильнее. А когда делаешь такие быстрые движения – подбегаешь на полной скорости, тормозишь и снова стартуешь – телу легко дойти до предела и получить травму. Думаю, стоит попытаться немного замедлить игру.

Я бы предложил играть ракетками меньшего размера. Любителям так было бы проще, а профессионалам сложнее, и игра стала бы менее агрессивной. Прелесть тенниса – в розыгрышах. Когда играли [Джон] Макинрой или [Илие] Настасе , в игре было все: движение, техника, тактика. Теннис – единственный вид спорта, который начинается с пенальти: если хорошо подаешь, соперник даже не вступает в игру. В других видах спорта правила меняли, чтобы сделать игру более зрелищной.

Но этого никогда не произойдет, потому что руководителей интересуют только топ-игроки. А им выгодно, чтобы все оставалось как есть: «Нет-нет, если ничего не менять, я останусь в топ-1 или топ-2, ничего трогать не надо».