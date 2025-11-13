5

Де Минаур о том, что может выйти в полуфинал итогового: «Это правда? Я вам не верю»

Алекс де Минаур: не верю, что могу выйти в полуфинал итогового турнира.

Седьмая ракетка мира Алекс де Минаур прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем в третьем туре итогового турнира – 7:6(3), 6:3.

– В последнее время пришлось пережить немало разочарований, поэтому здорово наконец одержать победу здесь, в Турине. Я много работал, и приятно получить положительный результат, своего рода награду за проделанную работу. Я очень доволен своей игрой.

– Теперь нужно, чтобы Алькарас победил сегодня, и вы пройдете в полуфинал. Это будет потрясающе!

– Это правда или нет? Не знаю. Я вам не верю (смеется). Придется просто ждать и смотреть, что произойдет. Но в конечном счете я как-то смирился с ситуацией и смог выйти на корт с правильным настроем – перестал переживать об обстоятельствах и сосредоточился на том, что нужно сделать. Что бы ни произошло, я сделал все возможное, – сказал Де Минаур в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoКарлос Алькарас
logoАлекс де Минаур
logoATP Finals
logoТэйлор Фриц
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Алькарас о том, что закончит год №1 в мире: «Это очень много для меня значит»
вчера, 22:06
Де Минаур – третий игрок в XXI веке, вышедший в полуфинал итогового турнира c одной победой в группе
вчера, 21:30
Алькарас закончит год первой ракеткой мира
вчера, 21:10
Итоговый турнир ATP. Алькарас и Де Минаур вышли в полуфинал
вчера, 21:05
Каролин Возняцки: «На турнирах должен быть измеритель децибел, чтобы теннисистки не кричали громче допустимого уровня»
вчера, 20:43
Алькарас на вопрос, сможет ли побить рекорд Джоковича по «Шлемам»: «Я двигаюсь в правильном направлении»
вчера, 20:11
Фриц о словах про «конкурентный тур» после эпохи Большой тройки: «Просто теперь у нас Большая двойка»
вчера, 19:17
Глава ATP о двухнедельных «Мастерсах»: «Формат не нравится топ-игрокам, но все остальные практически не испытывают проблем»
вчера, 18:02
Швентек, Гауфф, Зверев и Фриц сыграют на United Cup‑2026
вчера, 16:47
Де Минаур после первой победы на итоговом написал на камере: «Наконец-то»
вчера, 15:26Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28