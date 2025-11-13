Де Минаур о том, что может выйти в полуфинал итогового: «Это правда? Я вам не верю»

Алекс де Минаур: не верю, что могу выйти в полуфинал итогового турнира.

Седьмая ракетка мира Алекс де Минаур прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем в третьем туре итогового турнира – 7:6(3), 6:3.

– В последнее время пришлось пережить немало разочарований, поэтому здорово наконец одержать победу здесь, в Турине. Я много работал, и приятно получить положительный результат, своего рода награду за проделанную работу. Я очень доволен своей игрой.

– Теперь нужно, чтобы Алькарас победил сегодня, и вы пройдете в полуфинал. Это будет потрясающе!

– Это правда или нет? Не знаю. Я вам не верю (смеется). Придется просто ждать и смотреть, что произойдет. Но в конечном счете я как-то смирился с ситуацией и смог выйти на корт с правильным настроем – перестал переживать об обстоятельствах и сосредоточился на том, что нужно сделать. Что бы ни произошло, я сделал все возможное, – сказал Де Минаур в интервью на корте.