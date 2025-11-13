  • Спортс
  • Тарпищев о Шараповой: «Медленная. И когда Серена предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться»
2

Тарпищев о Шараповой: «Медленная. И когда Серена предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться»

Тарпищев не включил Шарапову в тройку лучших теннисисток в истории.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев назвал тройку лучших теннисисток в истории.

– Топ-3 среди женщин?

– Опять же, когда играли деревянными ракетками, Крис Эверт выиграла 157 турниров, некоторые ее рекорды до сих пор не побиты. 

Но по манере игры номер один для меня – Мартина Хингис. Потом, думаю, Штеффи Граф

Навратилову и Кинг отметаем. Кто еще? Играть-то теперь стали куда мощнее. Вот Соболенко сейчас громит, но там в основе – атлетизм. А я люблю эстетически-тактический теннис. Как у Джоковича. Из нынешних в этом направлении можно отметить Игу Швентек, в какой-то степени Дарью Касаткину. 

Шарапова?

– Медленная. И когда Серена предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться. Но это все из серии бум-бум. А по голове номер один – Хингис.

На третье место кого бы поставить? Габриэла Сабатини неплохо играла, но недолго.

– Может, кого-то из наших?

– Хм, наверное, Мыскина. Да, хороший вариант. Ей и отдадим бронзу. 

Но как по мне, у женщин лучше смотрелся теннис деревянными ракетками. Комбинаторики было больше. А сейчас решает мощь.

Шарапова – медленная, у Синнера нет тактики. Тарпищев выбирает лучших игроков в истории

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
