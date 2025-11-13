Тарпищев о Шараповой: «Медленная. И когда Серена предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться»
Президент ФТР Шамиль Тарпищев назвал тройку лучших теннисисток в истории.
– Топ-3 среди женщин?
– Опять же, когда играли деревянными ракетками, Крис Эверт выиграла 157 турниров, некоторые ее рекорды до сих пор не побиты.
Но по манере игры номер один для меня – Мартина Хингис. Потом, думаю, Штеффи Граф.
Навратилову и Кинг отметаем. Кто еще? Играть-то теперь стали куда мощнее. Вот Соболенко сейчас громит, но там в основе – атлетизм. А я люблю эстетически-тактический теннис. Как у Джоковича. Из нынешних в этом направлении можно отметить Игу Швентек, в какой-то степени Дарью Касаткину.
– Шарапова?
– Медленная. И когда Серена предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться. Но это все из серии бум-бум. А по голове номер один – Хингис.
На третье место кого бы поставить? Габриэла Сабатини неплохо играла, но недолго.
– Может, кого-то из наших?
– Хм, наверное, Мыскина. Да, хороший вариант. Ей и отдадим бронзу.
Но как по мне, у женщин лучше смотрелся теннис деревянными ракетками. Комбинаторики было больше. А сейчас решает мощь.
