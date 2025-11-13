Де Минаур прервал серию из 16 поражений от игроков из топ-10. Он выйдет в полуфинал итогового, если Алькарас обыграет Музетти

Алекс де Минаур прервал серию из 16 поражений от топ-10.

Алекс де Минаур обыграл шестую ракетку мира Тэйлора Фрица в третьем раунде итогового турнира со счетом 7:6(3), 6:3.

Австралиец одержал первую победу на итоговом турнире ATP.

Кроме того, Алекс впервые с июня 2024 года обыграл игрока из топ-10. Он прервал серию из 16 поражений от первой десятки.

Де Минаур сохраняет шансы выйти в полуфинал турнира со второго места группы Джимми Коннорса. Для этого ему нужно, чтобы сегодня Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Музетти .

Фриц, в свою очередь, потерял шансы на выход в 1/2 финала.