  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Касаткина о паузе после сезона: «Три недели ушло, чтобы наконец отключить мозг от стресса и тревоги»
5

Касаткина о паузе после сезона: «Три недели ушло, чтобы наконец отключить мозг от стресса и тревоги»

Касаткина рассказала, как справилась с выгоранием.

37-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала, как провела отпуск. В начале октября она досрочно завершила сезон из-за выгорания.

«Это время, которое действительно было мне нужно. Почти три недели ушло, чтобы наконец отключить мозг от стресса и тревоги, которые я чувствовала уже давно, и осознать, насколько я на самом деле счастливый человек.

Я встретилась с теми, кто долго оставался на расстоянии, побывала на свадьбе своей лучшей подруги детства, просто наслаждалась тем, что рядом люди, которых я люблю и по которым скучала.

Спасибо каждому, кто прошел через это со мной💜. А теперь – возвращаюсь к делу 🎾», – написала Касаткина.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Касаткиной
logoДарья Касаткина
logoWTA
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания
6 октября, 06:54
Главные новости
Алькарас о том, что закончит год №1 в мире: «Это очень много для меня значит»
вчера, 22:06
Де Минаур – третий игрок в XXI веке, вышедший в полуфинал итогового турнира c одной победой в группе
вчера, 21:30
Алькарас закончит год первой ракеткой мира
вчера, 21:10
Итоговый турнир ATP. Алькарас и Де Минаур вышли в полуфинал
вчера, 21:05
Каролин Возняцки: «На турнирах должен быть измеритель децибел, чтобы теннисистки не кричали громче допустимого уровня»
вчера, 20:43
Алькарас на вопрос, сможет ли побить рекорд Джоковича по «Шлемам»: «Я двигаюсь в правильном направлении»
вчера, 20:11
Фриц о словах про «конкурентный тур» после эпохи Большой тройки: «Просто теперь у нас Большая двойка»
вчера, 19:17
Глава ATP о двухнедельных «Мастерсах»: «Формат не нравится топ-игрокам, но все остальные практически не испытывают проблем»
вчера, 18:02
Швентек, Гауфф, Зверев и Фриц сыграют на United Cup‑2026
вчера, 16:47
Де Минаур о том, что может выйти в полуфинал итогового: «Это правда? Я вам не верю»
вчера, 16:01
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28