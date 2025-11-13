Касаткина о паузе после сезона: «Три недели ушло, чтобы наконец отключить мозг от стресса и тревоги»

Касаткина рассказала, как справилась с выгоранием.

37-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала, как провела отпуск. В начале октября она досрочно завершила сезон из-за выгорания .

«Это время, которое действительно было мне нужно. Почти три недели ушло, чтобы наконец отключить мозг от стресса и тревоги, которые я чувствовала уже давно, и осознать, насколько я на самом деле счастливый человек.

Я встретилась с теми, кто долго оставался на расстоянии, побывала на свадьбе своей лучшей подруги детства, просто наслаждалась тем, что рядом люди, которых я люблю и по которым скучала.

Спасибо каждому, кто прошел через это со мной💜. А теперь – возвращаюсь к делу 🎾», – написала Касаткина.