Джокович о фотосессии в Афинах: «Не смог отпраздновать 101-й титул без далматинцев 😆»
Новак Джокович провел чемпионскую фотосессию в Афинах.
Новак Джокович сфотографировался с трофеем турнира в Афинах на фоне Акрополя. В субботу серб обыграл Лоренцо Музетти (4:6, 6:3, 7:5) и взял 101-й титул в карьере.
«Не смог отпраздновать 101-й титул без далматинцев 😆», – подписал фото Джокович.
Это отсылка к мультфильму Disney «101 далматинец».
Джоковичу не надоело обижать молодых – отнял у Музетти титул (но пустил на итоговый турнир)
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @DjokerNole
