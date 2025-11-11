  • Спортс
  Джокович о фотосессии в Афинах: «Не смог отпраздновать 101-й титул без далматинцев 😆»
Джокович о фотосессии в Афинах: «Не смог отпраздновать 101-й титул без далматинцев 😆»

Новак Джокович провел чемпионскую фотосессию в Афинах.

Новак Джокович сфотографировался с трофеем турнира в Афинах на фоне Акрополя. В субботу серб обыграл Лоренцо Музетти (4:6, 6:3, 7:5) и взял 101-й титул в карьере. 

«Не смог отпраздновать 101-й титул без далматинцев 😆», – подписал фото Джокович.

Это отсылка к мультфильму Disney «101 далматинец».

Джоковичу не надоело обижать молодых – отнял у Музетти титул (но пустил на итоговый турнир)

