Соболенко сравнялась с Халеп по количеству недель в статусе первой ракетки мира
Соболенко проводит 64-ю неделю в статусе первой ракетки мира.
Арина Соболенко проводит 64-ю неделю на первой строчке рейтинга.
27-летняя белоруска сравнялась по количеству недель с Симоной Халеп. Это 12-й результат в истории.
На 11-й строчке Каролин Возняцки, которая была первой на протяжении 71 недели.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости