5

Соболенко сравнялась с Халеп по количеству недель в статусе первой ракетки мира

Соболенко проводит 64-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

Арина Соболенко проводит 64-ю неделю на первой строчке рейтинга. 

27-летняя белоруска сравнялась по количеству недель с Симоной Халеп. Это 12-й результат в истории.

На 11-й строчке Каролин Возняцки, которая была первой на протяжении 71 недели.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoКаролин Возняцки
logoАрина Соболенко
logoСимона Халеп
рейтинги
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. 2-й тур. Музетти играет с Де Минауром, Алькарас победил Фрица
4 минуты назадLive
Джокович о деле Синнера: «Неправильно, что других в похожих ситуациях дисквалифицируют на годы, а ему дали три месяца»
5 минут назад
Кузнецова о вспыльчивости Соболенко: «Арина не любит проигрывать, но это уже мешает ее имиджу»
42 минуты назад
Соболенко о восстановлении после тяжелых поражений: «Просто хочется парочку шотов текилы, водичку, красивый вид и отстаньте от меня все»
сегодня, 17:29
Алькарас о том, что победа над Музетти гарантирует ему первую строчку по итогам года: «Постараюсь не позволить нервам помешать»
сегодня, 16:59
Алькарас выиграл 50-й матч в карьере над топ-10. Ему понадобилось провести 73
сегодня, 16:32
Алькарас выиграл второй матч в группе на итоговом турнире. Он в одной победе от того, чтобы завершить сезон №1
сегодня, 16:05
Кейхилл о продолжении сотрудничества с Синнером: «Мое будущее в его руках»
сегодня, 14:29
Надаль назвал свою гору Рашмор тенниса: «Лэйвер, Джокович, Федерер – и я сам»
сегодня, 12:47
Андрей Чесноков: «Думаю, в следующем году мы увидим кого-то из россиян на итоговом турнире ATP»
сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
сегодня, 17:53Фото
Алькарас, Синнер и другие лучшие теннисисты мира соревнуются в Турине. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28