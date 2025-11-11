Соболенко сравнялась с Халеп по количеству недель в статусе первой ракетки мира

Соболенко проводит 64-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

Арина Соболенко проводит 64-ю неделю на первой строчке рейтинга.

27-летняя белоруска сравнялась по количеству недель с Симоной Халеп . Это 12-й результат в истории.

На 11-й строчке Каролин Возняцки , которая была первой на протяжении 71 недели.