Циципас о фото с церемонии награждения в Афинах: «Познакомьтесь с вашим новым учителем истории. Сегодня изучаем Джоковича, курс для начинающих»

Стефанос Циципас поделился фото с церемонии награждения в Афинах.

Стефанос Циципас выложил фото с Новаком Джоковичем и Лоренцо Музетти с церемонии награждения в Афинах. На турнире в Греции серб выиграл 101-й титул в карьере.

«Познакомьтесь с вашим новым учителем истории. Сегодня изучаем Джоковича, курс для начинающих», – подписал фото Циципас.

На пост грека также отреагировала жена Джоковича – Елена : «🤣🤣🤣🙌🏼».

