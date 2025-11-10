Циципас о фото с церемонии награждения в Афинах: «Познакомьтесь с вашим новым учителем истории. Сегодня изучаем Джоковича, курс для начинающих»
Стефанос Циципас поделился фото с церемонии награждения в Афинах.
Стефанос Циципас выложил фото с Новаком Джоковичем и Лоренцо Музетти с церемонии награждения в Афинах. На турнире в Греции серб выиграл 101-й титул в карьере.
«Познакомьтесь с вашим новым учителем истории. Сегодня изучаем Джоковича, курс для начинающих», – подписал фото Циципас.
На пост грека также отреагировала жена Джоковича – Елена: «🤣🤣🤣🙌🏼».
Стефанос Циципас стал посредственностью. Что разрушило его карьеру?
Джоковичу не надоело обижать молодых – отнял у Музетти титул (но пустил на итоговый турнир)
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @steftsitsipas
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости