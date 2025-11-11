  • Спортс
Андрей Чесноков: «Думаю, в следующем году мы увидим кого-то из россиян на итоговом турнире ATP»

Чесноков считает, что российские теннисисты сыграют на итоговом в 2026 году.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о том, что впервые с 2018 года на итоговом турнире ATP нет ни одного россиянина.

«Очень жалко, что в этом году наших ребят нет на итоговом. В конце сезона Даниил Медведев нащупал свою игру, однако это было слишком поздно для попадания в восьмерку.

Раньше и Андрей Рублев играл на этом турнире, может быть, он и Карен Хачанов тоже поборются. В отдельные моменты сезона они показывали солидный теннис, но им не хватило стабильности. Думаю, в следующем году мы увидим кого-то из россиян», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
