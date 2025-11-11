Алькарас выиграл второй матч в группе на итоговом турнире. Он в одной победе от того, чтобы завершить сезон №1

Алькарас выиграл второй матч на групповом этапе итогового турнира ATP.

Карлос Алькарас выиграл второй матч на итоговом турнире ATP , победив Тэйлора Фрица со счетом 6:7(2), 7:5, 6:3. Он повел в личке 5:1.

Испанец выиграл 69-й матч в сезоне. Также он 15-й раз в сезоне обыграл соперника из топ-10.

Алькарас в одной победе от того, чтобы завершить сезон №1. В третьем туре группового этапа он сыграет с Лоренцо Музетти (5:0 в личных встречах).