Алькарас выиграл второй матч в группе на итоговом турнире. Он в одной победе от того, чтобы завершить сезон №1
Алькарас выиграл второй матч на групповом этапе итогового турнира ATP.
Карлос Алькарас выиграл второй матч на итоговом турнире ATP, победив Тэйлора Фрица со счетом 6:7(2), 7:5, 6:3. Он повел в личке 5:1.
Испанец выиграл 69-й матч в сезоне. Также он 15-й раз в сезоне обыграл соперника из топ-10.
Алькарас в одной победе от того, чтобы завершить сезон №1. В третьем туре группового этапа он сыграет с Лоренцо Музетти (5:0 в личных встречах).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости